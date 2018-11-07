Nanda Costa se despede das gravações de 'Segundo Sol'

06/11/2018 - Kelzy Ecard, Leticia Colin, Nanda Costa e Roberto Bonfim se despedem das gravações de "Segundo Sol" Crédito: Instagram / @robertobomfimdeandrade

A atriz Nanda Costa publicou um texto homenageando os artistas que interpretaram a família de sua personagem Maura em Segundo Sol, novela das 8 que está em sua reta final.

Na trama, Nanda atuou com Kelzy Ecard (Nice, sua mãe), Roberto Bonfim (Agenor, seu pai) e Leticia Colin (Rosa, sua irmã): "Gratidão, família dos meus sonhos, Kelzy, Leticia e Roberto, vocês seguirão comigo pra sempre em meu coração".

"Hoje gravei minha última cena como Maura. Sempre sinto uma coisa estranha no peito quando acabo um trabalho, tenho dificuldade com despedidas", escreveu na segunda-feira, 5, em seu Instagram.

Kelzy também usou suas redes sociais para elogiar a atriz Leticia Colin: "Quanto orgulho, admiração e gratidão eu sinto! Coisa lindo nosso encontro ter criado essa rede de amor que levarei pra sempre."

"Me lembro do primeiro ensaio que fizemos e bastou o primeiro olhar pra te adotar pra sempre! Quanto amor brotou naquele momento e só fez aumentar!", prosseguiu.