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Trajetória

Namorado de Jojo Todynho dá primeiros passos no funk

Renan Zulu Pitbull jé se intitula MC e será empresariado pelo DJ Batata, o mesmo que descobriu Jojo

Publicado em 29 de Abril de 2018 às 20:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 abr 2018 às 20:30
Namorado de Jojo Todynho, Renan Zulu Pitbull, dá primeiros passos no funk com mesmo empresário da cantora Crédito: Reprodução/Instagram
Renan Zulu, o namorado de Jojo Todynho começa a dar os primeiros passos rumo à fama. E não é só por ser o companheiro da funkeira da vez. Mas o moço também entrou para o mercado do funk, quase que como por acaso, assim como aconteceu com Jojo.
Segundo o Extra, Renan Zulu Pitbull jé se intitula MC e será empresariado pelo DJ Batata, o mesmo que descobriu Jojo e tantos outros talentos, entre eles Anitta. Renan, pai de dois filhos e morador da Baixada Fluminense, montou um estúdio modesto e é lá que faz as primeiras batidas do que pretende ser uma futura carreira.
Nas redes sociais, de acordo com o Extra, os amigos vibram pela oportunidade e torcem por uma estrada promissora ao lado da namorada. Esta semana, Renan tirou onda ao postar vídeos e fotos do passeio que fez ao lado de Jojo, Anitta, do marido dela, Thiago Magalhães e de Vitor Sarro por Angra dos Reis. Num dos vídeos, Thiago pergunta quando ele vai casar. E Renan prontamente falou: Preciso me estruturar primeiro. Não será por falta de torcida.
Namorado de Jojo Todynho, Renan Zulu Pitbull, dá primeiros passos no funk com mesmo empresário da cantora Crédito: Reprodução/Instagram

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