Namorado cobre mansão de Kylie Jenner com pétalas de rosas

Travis Scott, o namorado da socialite, quis fazer uma surpresa para a bonita

Publicado em 6 de agosto de 2019 às 12:18 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Reprodução/Instagram @kyliejenner

Kylie Jenner já começou as comemorações de seu aniversário de 22 anos, apesar de a data oficial ser só no próximo dia 10 de agosto. Mas, para a surpresa da bilionária, seu namorado, Travis Scott, a surpreendeu nesta segunda (5).

Quando chegou à sua mansão, a socialite foi surpreendida com milhares de pétalas de rosas que cobriram o chão da casa.

Mansão de Kylie Jenner coberta por pétalas de rosas vermelhas Crédito: Reprodução/Instagram @kyliejenner

"Feliz aniversário. Nós estamos apenas começando. Te amo", dizia um bilhete deixado pelo amado.

