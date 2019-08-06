Home
>
Famosos
>
Namorado cobre mansão de Kylie Jenner com pétalas de rosas

Namorado cobre mansão de Kylie Jenner com pétalas de rosas

Travis Scott, o namorado da socialite, quis fazer uma surpresa para a bonita

Jose Ricardo Medeiros

[email protected]

Publicado em 6 de agosto de 2019 às 12:18

 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Reprodução/Instagram @kyliejenner

Kylie Jenner já começou as comemorações de seu aniversário de 22 anos, apesar de a data oficial ser só no próximo dia 10 de agosto. Mas, para a surpresa da bilionária, seu namorado, Travis Scott, a surpreendeu nesta segunda (5). 

Recomendado para você

Humorista é um dos investidores desde o ano passado. Nas redes sociais, fãs e torcedores vibram pela visita

Renato Albani visita sede do Rio Branco e assiste a treino: "2026 vai ser diferente"

Após mais uma expulsão, reality quebrou o próprio recorde de edição com o maior número de participantes expulsos

A Fazenda 17 tem o recorde de edição com mais expulsões

Participante do reality show é eliminada do programa devido a ato de violência realizado durante transmissão ao vivo: 'O que é isso?', reage Adriane Galisteu

Carol Lekker é expulsa de 'A Fazenda 17'; saiba o motivo

> Kylie Jenner, Neymar e Kim Kardashian: a lista dos ricaços do Instagram

Quando chegou à sua mansão, a socialite foi surpreendida com milhares de pétalas de rosas que cobriram o chão da casa. 

Mansão de Kylie Jenner coberta por pétalas de rosas vermelhas Crédito: Reprodução/Instagram @kyliejenner

"Feliz aniversário. Nós estamos apenas começando. Te amo", dizia um bilhete deixado pelo amado. 

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais