Namorado cobre mansão de Kylie Jenner com pétalas de rosas

Publicado em 6 de agosto de 2019 às 12:18
- Atualizado há 6 anos
Kylie Jenner já começou as comemorações de seu aniversário de 22 anos, apesar de a data oficial ser só no próximo dia 10 de agosto. Mas, para a surpresa da bilionária, seu namorado, Travis Scott, a surpreendeu nesta segunda (5).
Quando chegou à sua mansão, a socialite foi surpreendida com milhares de pétalas de rosas que cobriram o chão da casa.
"Feliz aniversário. Nós estamos apenas começando. Te amo", dizia um bilhete deixado pelo amado.
