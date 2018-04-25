Naldo aluga carro de R$ 3 milhões para gravar clipe em Miami

Nada menos que uma Lamborghini Huracán Spyder, avaliada em R$ 3,3 milhões. Foi com esse carro que Naldo gravou o clipe da música "Ela é Mec", em Miami, nos Estados Unidos. O carro foi alugado e, com ele, o cantor aponta para a carreira internacional. Agora vai! Gravei um clipe e a música é em espanhol. O resultado sai em maio, conta ele, que utilizou também um barco, já usado por Jay-Z e o DJ Tiesto, segundo o Extra.
De acordo com o jornal, enquanto trabalhava, Naldo teve a companhia da mulher, Ellen Cardoso, a Moranguinho, e da filha, Victória, que está acompanhando os pais nesta segunda lua de mel após a reconciliação. Enquanto eu gravava, minha mulher e minha filha curtiam tudo, dando a maior força e trazendo uma vibe incrível, conta.