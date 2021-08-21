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Recuperação em casa

Myrian Rios recebe alta após cirurgia na cabeça para retirar próteses

A atriz retirou o equipamento que a ajudava a escutar, pois havia parado de funcionar. Ela passará a usar aparelhos de surdez externos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 ago 2021 às 12:26

Publicado em 21 de Agosto de 2021 às 12:26

Myrian Rios após receber alta de hospital
Myrian Rios logo após receber alta de hospital Crédito: Ag News/Redes sociais
Após passar por uma cirurgia para a retirada de próteses auriculares, Myrian Rios, 62, teve alta na sexta-feira (20). A atriz e apresentadora deixou o hospital no qual estava internada em São Paulo e vai continuar sua recuperação em casa.
"Agora é só fazer repouso por 7 dias e tudo volta ao normal", comemorou nas redes sociais. Pouco tempo antes, a artista havia revelado que iria retirar as próteses que a ajudavam a escutar, pois elas haviam parado de funcionar. Ela passará a usar aparelhos de surdez externos.
Em junho, ela havia surpreendido os fãs ao revelar que perdeu completamente a audição de ambos os ouvidos. A atriz afirmou nas redes sociais que o problema tem fator genético.
"Eu fiquei surda", contou. "Completamente surda dos dois ouvidos. Eu não ouço passarinho cantando, não ouço o barulho da chuva. Isso me incomoda. Eu não ouço nada. Eu ouço a minha voz. Eu estou ouvindo a minha voz, por exemplo."
"Eu não ouço meus filhos me chamando, cachorro latindo", continuou. "Só se falar muito pertinho do meu ouvido. Dentro do meu ouvido eu ouço."

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Ela explicou que é um processo que ela vem vivenciando há algum tempo. "Há muitos anos eu fui perdendo a minha audição", disse. "É uma genética da minha família, da parte da materna. As pessoas vão perdendo a audição. A minha mãe, o meu tio, a minha tia... Várias pessoas da minha família foram perdendo a audição até ter perda de audição severa. E eu segui a genética da minha mãe e dos meus tios."
Rios também contou que a deficiência auditiva acaba complicando seu cotidiano. "É difícil, né, porque eu sou atriz, tenho que escutar: 'Oi, atenção, gravando!'", afirmou.
A atriz disse que já tentou de algumas formas reverter esse processo. "Tentei usar aparelho na época, mas não dava, não adaptou", afirmou.
Há cerca de 11 anos, ela havia feito um implante coclear, aparelho eletrônico que é capta o som e o transforma em impulsos elétricos diretamente sobre o nervo da audição. "Na época o médico me avisou que tudo isso era muito novo e que talvez em dez anos eu precisaria abrir a cabeça para trocar a bateria", disse. "Os dez anos chegaram."
Após receber carinho dos fãs e responder a perguntas, ela também disse que estava se tratando com um novo médico, que indicou que ela voltasse a usar aparelho. "Com as tecnologias avançadas, continuarei trabalhando normalmente", afirmou.

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