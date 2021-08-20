Myrian Rios passa por cirurgia na cabeça em São Paulo

Myrian Rios, 62, passou por uma cirurgia na cabeça, na última quinta-feira (19). O procedimento para retirar próteses auriculares foi realizado no Hospital São Luiz Rede D'or, em São Paulo, e durou cerca de quatro horas.
Segundo a atriz, algumas próteses, que foram instaladas na cabeça e a ajudavam a escutar, não estavam mais funcionando e tiveram que ser retiradas. A própria artista já havia declarado que "estava surda" em decorrência do problema.
"Muito obrigada pelas orações, mensagens carinhosas, pelo apoio, carinho e respeito. Já estou de volta, a cirurgia foi excelente, um sucesso... A equipe médica levou quase quatro horas de cirurgia. Acabei de tomar o meu priemeiro lanchinho e água, graças a Deus", comentou Myrian, através de suas redes sociais.
Agora, Myrian ficará de repouso por uma semana: ”Vou precisar ficar de repouso por uma semana porque fica dolorido. Estou feliz que finalmente vou tirar isso", disse.
A atriz fez o implante coclear há cerca de 11 anos. "Na época o médico me avisou que tudo isso era muito novo e que talvez em dez anos eu precisaria abrir a cabeça para trocar a bateria", disse. "Os dez anos chegaram."