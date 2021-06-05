Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Myrian Rios surpreende fãs e revela que está completamente surda

Atriz contou que fator genético foi o causador da perda auditiva
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 jun 2021 às 11:02

Publicado em 05 de Junho de 2021 às 11:02

A atriz Myrian Rios
A atriz Myrian Rios Crédito: Instagram/@myrianrios
Myrian Rios, 62, surpreendeu os fãs nesta semana ao revelar que perdeu completamente a audição de ambos os ouvidos. A atriz afirmou nas redes sociais que o problema tem fator genético.
"Eu fiquei surda", contou. "Completamente surda dos dois ouvidos. Eu não ouço passarinho cantando, não ouço o barulho da chuva. Isso me incomoda. Eu não ouço nada. Eu ouço a minha voz. Eu estou ouvindo a minha voz, por exemplo."
"Eu não ouço meus filhos me chamando, cachorro latindo", continuou. "Só se falar muito pertinho do meu ouvido. Dentro do meu ouvido eu ouço."
Ela explicou que é um processo que ela vem vivenciando há algum tempo. "Há muitos anos eu fui perdendo a minha audição", disse. "É uma genética da minha família, da parte da materna. As pessoas vão perdendo a audição. A minha mãe, o meu tio, a minha tia... Várias pessoas da minha família foram perdendo a audição até ter perda de audição severa. E eu segui a genética da minha mãe e dos meus tios."
Rios também contou que a deficiência auditiva acaba complicando seu cotidiano. "É difícil, né, porque eu sou atriz, tenho que escutar: 'Oi, atenção, gravando!'", afirmou.
A atriz disse que já tentou de algumas formas reverter esse processo. "Tentei usar aparelho na época, mas não dava, não adaptou", afirmou.
Há cerca de 11 anos, ela fez um implante coclear, aparelho eletrônico que é capta o som e o transforma em impulsos elétricos diretamente sobre o nervo da audição. "Na época o médico me avisou que tudo isso era muito novo e que talvez em dez anos eu precisaria abrir a cabeça para trocar a bateria", disse. "Os dez anos chegaram."
Após receber carinho dos fãs e responder a perguntas, ela também disse que agora está se tratando com um novo médico, que indicou que ela voltasse a usar aparelho. "Com as tecnologias avançadas, continuarei trabalhando normalmente", afirmou.

Veja Também

Simone fala de cirurgia para retirada do útero após diagnóstico de adenomiose

Rafael Cardoso passa por cirurgia no coração

Rita Lee tem resultados 'positivos e substanciais' após diagnóstico de câncer

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Gravidez e pele: veja o que muda em cada trimestre e os cuidados essenciais
Imagem de destaque
Aves silvestres e exóticas são resgatadas em imóvel de Vila Velha
Luciano Machado, Secretário de Estado do Turismo
Guns N’ Roses aciona engrenagem econômica e projeta o ES no circuito global de shows

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados