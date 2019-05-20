'Música virou pornográfica ou de corno', diz cantora Deborah Blando

Deborah Blando, 50, anunciou que está deixando o Brasil. Segundo um desabafo publicado em sua conta no Instagram, a artista não se sente confortável com o atual mercado musical brasileiro. A cantora, 50, anunciou que está deixando o. Segundo um desabafo publicado em sua conta no Instagram, a artista não se sente confortável com o

"Infelizmente aqui quem não é artista é famoso. E quem não canta faz sucesso. Quem mostra o corpo de forma grotesca e vulgar faz mais sucesso ainda. Música no Brasil virou ou música pornográfica ou música de corno, com letras machistas e grotescas. Sem poesia. Sem arte. O que matou a arte no Brasil, eu me pergunto?", escreveu a atriz na publicação.

Crédito: Reprodução/Instagram @deborahblando

Blando diz que se sente muito feliz de estar deixando os palcos com sua turnê "One Truth Tour", e que nunca se "prostituiu" para alcançar sucesso.

"Infelizmente tem publico para isso. O espaço para música de qualidade e de nível se tornou escasso a tal ponto que trabalhar no Brasil se tornou inviável para quem tem realmente talento. Obviamente ainda existem 'artistas' que sobreviveram e ainda estão no mercado. Mas não chega a dar uma mão cheia se for contar", lamentou.

No desabafo, Blando também diz que quer viver o resto de sua vida "em paz", explorando outros tipos de arte e música em outro país na Europa.

"Eu dei tudo de mim pra música e para meus fãs. Agora preciso seguir em frente buscando outros horizontes e crescer como ser humano que sou." Apesar de se despedir, ela diz que ainda pode voltar para fazer algum show especial em terras brasileiras.