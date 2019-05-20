'Música virou pornográfica ou de corno', diz cantora Deborah Blando

A cantora Deborah Blando, 50, anunciou que está deixando o Brasil. Segundo um desabafo publicado em sua conta no Instagram, a artista não se sente confortável com o atual mercado musical brasileiro.
"Infelizmente aqui quem não é artista é famoso. E quem não canta faz sucesso. Quem mostra o corpo de forma grotesca e vulgar faz mais sucesso ainda. Música no Brasil virou ou música pornográfica ou música de corno, com letras machistas e grotescas. Sem poesia. Sem arte. O que matou a arte no Brasil, eu me pergunto?", escreveu a atriz na publicação.
Blando diz que se sente muito feliz de estar deixando os palcos com sua turnê "One Truth Tour", e que nunca se "prostituiu" para alcançar sucesso.
"Infelizmente tem publico para isso. O espaço para música de qualidade e de nível se tornou escasso a tal ponto que trabalhar no Brasil se tornou inviável para quem tem realmente talento. Obviamente ainda existem 'artistas' que sobreviveram e ainda estão no mercado. Mas não chega a dar uma mão cheia se for contar", lamentou.
No desabafo, Blando também diz que quer viver o resto de sua vida "em paz", explorando outros tipos de arte e música em outro país na Europa.
"Eu dei tudo de mim pra música e para meus fãs. Agora preciso seguir em frente buscando outros horizontes e crescer como ser humano que sou." Apesar de se despedir, ela diz que ainda pode voltar para fazer algum show especial em terras brasileiras.
"Compositora e cantora que deixa agora um legado para a posteridade. Tenho orgulho de ter trabalhado com os melhores do mundo musical tanto no mundo todo -em especial os EUA- como aqui no Brasil e o resto do mundo."