Musas do Miss Bumbum posam contra Bolsonaro e defendem Amazônia

Em ensaio sensual, as modelos reclamaram do desmatamento

Agência Folha Press

Publicado em 7 de agosto de 2019 às 11:25

 - Atualizado há 6 anos

A musa do Miss Bumbum Shirley Corrêa Crédito: CO Assessoria/Divulgação

As musas do Miss Bumbum World estão engajadas nas questões ambientais do mundo. Como forma de protesto, elas resolveram fazer um ensaio sensual no qual lutam pelo bem da Amazônia e pelo fim da matança de índios. No dia 9 de agosto é comemorado o Dia Nacional dos Povos Indígenas. 

A musa do Miss Bumbum Bruna Valentim Crédito: CO Assessoria/Divulgação

A competição vai acontecer na Cidade do México, no dia 30 de setembro, e contará com as candidatas Sheila Mel, representante do México, Bruna Valentim (EUA), Rayane Laura (França), Léia Lee (Alemanha), Shirley Correia (Espanha) e Jéssica Jhensen (Austrália).

A musa do Miss Bumbum Jessica Jensen Crédito: CO Assessoria/Divulgação

"Somos contra as atitudes do governo Bolsonaro. Se continuar assim, vamos acabar com a Amazônia e também com o planeta", opina a candidata da França Rayane Laura. Já para a representante da Alemanha, as questões estão sendo resolvidas através do sangue. "Pessoas estão morrendo, os índios estão sendo dizimados", afirma.

A musa do Miss Bumbum Leia Lee Crédito: CO Assessoria/Divulgação

As candidatas Bruna, Sheyla, Shirley e Jéssica Jensen acreditam que o atual governo precisa ser mais coerente com seu discurso e preservar as nossas florestas. "Tudo o que chama a atenção deve ser meio para levar uma mensagem de protesto. Então que as meninas protestem com os seus bumbuns", declara Cacau Oliver, criador da competição. 

