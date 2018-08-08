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Musa fitness assume plásticas: 'Fazer lipo não me impede de ser fit'

'Eu acho quase impossível conseguir resultados sem procedimentos médicos', declara Bruna Corrêa, musa fitness que é prima de Patrícia Poeta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 ago 2018 às 17:06

Publicado em 08 de Agosto de 2018 às 17:06

Bruna Corrêa, a musa fitness que é prima de Patrícia Poeta, assume já ter feito plásticas, mas diz que quem se submete a um procedimento estético não é impedido de ser fitness Crédito: Divulgação/CO Assessoria
Bruna Corrêa, blogueira fitness e prima de Patrícia Poeta, diz ter sido resistente à opinião dos médicos quando a sugeriram realizar uma lipoaspiração para ressaltar ainda mais a sua cintura. Nesse universo onde têm várias opções de procedimentos, ficamos confusas e perdemos a noção do que é bonito e não sabemos quando parar, por isso eu até entendo quem exagera nas cirurgias, conta.
 
"Fica bem difícil competir na mídia com um mercado onde modelos, blogueiras, influencers e famosas recorrem diariamente a diversos procedimentos de cirurgias plásticas e estéticas e negam que não fazem complementa.
 
. Crédito: Divulgação/CO Assessoria

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