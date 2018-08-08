Musa fitness assume plásticas: 'Fazer lipo não me impede de ser fit'

Bruna Corrêa, blogueira fitness e prima de Patrícia Poeta, diz ter sido resistente à opinião dos médicos quando a sugeriram realizar uma lipoaspiração para ressaltar ainda mais a sua cintura. Nesse universo onde têm várias opções de procedimentos, ficamos confusas e perdemos a noção do que é bonito e não sabemos quando parar, por isso eu até entendo quem exagera nas cirurgias, conta.
"Fica bem difícil competir na mídia com um mercado onde modelos, blogueiras, influencers e famosas recorrem diariamente a diversos procedimentos de cirurgias plásticas e estéticas e negam que não fazem complementa.