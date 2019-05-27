Mulher revela que é a verdadeira mãe de Wesley Safadão

Wesley Safadão foi surpreendido neste fim de semana por uma mulher que jura de pé junto que é sua mãe verdadeira. Em um post nas redes sociais, ela contou sua versão da história.
Ela garante que ficou grávida aos 15 anos e entregou o bebê assim que pariu a criança.
"Gente eu peço ajuda a você pelo amor de Deus não vá pensar que vocês vão pagar algum preço por me ajudar prometo deixar claro que sou eu que estou pedindo ajuda, eu só quero uma chance para contar minha história e poder encontrar o meu filho. É só isso que eu quero me ajude por amor que vocês têm a Deus desde 2015 que estou com esta dúvida. Meu coração está partido sem saber a verdade, é muito triste me ajude por favor prometo que vocês não vão se prejudicar", escreveu ela, em uma publicação.
WESLEY SAFADÃO IRÔNICO
Com ironia, o cantor foi rápido em responder ao post da mulher, que pedia a ajuda dos fãs para conseguir contato com o suposto filho.
"Alguém avisa para esta moça que minha família já é grande demais?", disse ele.