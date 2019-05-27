Mulher revela que é a verdadeira mãe de Wesley Safadão

"Gente eu peço ajuda a você pelo amor de Deus não vá pensar que vocês vão pagar algum preço por me ajudar prometo deixar claro que sou eu que estou pedindo ajuda, eu só quero uma chance para contar minha história e poder encontrar o meu filho. É só isso que eu quero me ajude por amor que vocês têm a Deus desde 2015 que estou com esta dúvida. Meu coração está partido sem saber a verdade, é muito triste me ajude por favor prometo que vocês não vão se prejudicar", escreveu ela, em uma publicação.