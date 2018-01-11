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É O AMOR

Mulher Melancia fica noiva de jogador de futebol

Michel Macedo, de 27, joga pelo Las Palmas, na Espanha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jan 2018 às 17:54

Publicado em 11 de Janeiro de 2018 às 17:54

Andressa Soares, mais conhecida como Mulher Melancia, de 29 anos, está noiva! A funkeira, sumida da mídia, foi pedida em casamento na noite desta quarta-feira pelo jogador de futebol Michel Macedo, de 27.
O lateral-direito do Las Palmas, time da Espanha, fez uma surpresa para a moça, enchendo o quarto dela de pétalas de rosas e balões de corações.  
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"Como dizer não? Como não querer alguém como você? Como não amar? Você foi um presente de Deus e ainda ganhei uma sogra maravilhosa de brinde. Juntos pra sempre!", escreveu Melancia ao publicar as fotos do pedido no Instagram.
Andressa Soares, a Mulher Melancia, foi pedida em casamento pelo jogador Michel Macedo Crédito: Instagram/Andressa Soares

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