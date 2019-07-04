MTV Miaw 2019: Gabriel Diniz recebe prêmio e público vaia Bolsonaro

Publicado em 4 de julho de 2019 às 11:01
- Atualizado há 6 anos
O cantor Gabriel Diniz, morto após um acidente de avião em maio, levou o prêmio na categoria Hino Karaokê, no MTV Miaw, o segundo a ser revelado nesta noite. "Deixou muita saudade. O bom é que podemos lembrar dessa alegria dele sempre", disse Sabrina Sato, que apresenta a premiação deste ano ao lado do influenciador digital Hugo Gloss.
O prêmio MTV MIAW, acontece nesta quarta-feira (4) no Credicard Hall, em São Paulo, com transmissão na MTV a partir das 22h desta quinta (5).
Sabrina Saro e Hugo Gloss substituem o comediante Whindersson Nunes na apresentação do prêmio. Eles também concorrem em algumas categorias: Gloss disputa em Stories de Ouro e Top das Lives , e Sato em Ícone MIAW.
No início do programa, Sato e Gloss abriram a premiação dizendo que 2018 havia sido um ano intenso, com eleição e muitas fake news. Nesse momento, o público interrompeu os apresentadores e começaram a vaiar em uma alusão ao presidente eleito Jair Bolsonaro.
"Aqui tem uma bicha preta e uma musa asiática. A diferença é o que nos conecta", disse Gloss. "O que importa é que todos nós estamos juntos", completou Sato.
O primeiro prêmio, Top das Lives, foi apresentado por Fernanda Paes Leme e John Drops, que estavam com roupas semelhantes e feitas com produtos recicláveis. A vencedora foi a atriz e cantora Larissa Manoela.
"Estou muito feliz em estar aqui e receber esse prêmio que para mim é uma honra. Os últimos dias foram muito corridos para mim e hoje levei esse prêmio graças a vocês. Obrigada de coração. Esse prêmio é nosso porque nada eu seria sem vocês."
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o