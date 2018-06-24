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Deixou saudades

Morte do cantor Cristiano Araújo completa três anos

Vídeo mostra a última apresentação do cantor em solo capixaba; relembre

Publicado em 24 de Junho de 2018 às 12:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jun 2018 às 12:05
Crédito: Flaney Gonzallez | Divulgação
O trágico acidente de carro que tirou a vida do cantor Cristiano Araújo, 29 anos, e da namorada Allana Moraes, 19, completa três anos neste domingo (24). A morte precoce do casal chocou o país. Cristiano estava no auge da carreira no Brasil e fazendo sucesso em palcos internacionais.
Cristiano Araújo havia feito um show no Espírito Santo dias antes da tragédia. A última apresentação dele em solo capixaba ocorreu em 19 de junho de 2015, na cidade de Nova Venécia, região Noroeste do Estado. O próprio pai de Cristiano, que o acompanhava nos shows, fez um vídeo da apresentação e postou na rede social do cantor.
VEJA VÍDEO
O ACIDENTE
O acidente aconteceu no dia 24 de junho de 2015, na BR 153, em Morrinhos, Goiás, quando o sertanejo voltava de um show. Além dos namorados, também estavam no veículo, uma Range Rover, o motorista, Ronaldo Miranda, e o empresário Victor Leonardo. Os dois últimos ficaram feridos, mas deixaram o hospital dias depois.
O motorista perdeu o controle do veículo por volta das 3h10 daquela madrugada, 21 minutos após fazer uma parada em um posto de combustíveis. O carro saiu da pista e capotou.
O casal viajava no banco traseiro. Allana, na época com 19 anos, morreu no local. Já o cantor, de 29, foi socorrido e levado para o Hospital Municipal de Morrinhos. Depois, o transferiram em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Móvel até Goiânia. Assim que chegou à capital, ele foi levado em um helicóptero ao Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). Apesar dos esforços para socorrê-lo, Cristiano não resistiu aos ferimentos.

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