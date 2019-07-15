Home
Morre Martin Charnin, do musical "Annie"

Escritor morreu aos 84 anos

Agência Estado

Publicado em 15 de julho de 2019 às 12:26

 - Atualizado há 6 anos

Martin Charnin Crédito: Reprodução/Instagram @jitterdoug

Associado principalmente ao musical Annie (1977), Martin Charnin, que escreveu as letras da versão teatral musicada por Charles Strouse (compositor de Bonnie & Clyde), morreu no dia 6, aos 84 anos, segundo noticiou o jornal The Guardian.

O musical, baseado nos quadrinhos que contam a história de uma menina de 11 anos, órfã em plena depressão norte-americana, virou um grande sucesso no teatro sob a direção de Milke Nichols, ficando seis anos em cartaz na Broadway e recebendo sete prêmios Tony, considerado o Oscar do teatro americano.

O próprio Charnin, que sempre acompanhou outras montagens, acabou dirigindo a londrina, em 1998. Nascido em Nova York, ele começou sua carreira com o cantor na montagem original de West Side Story, de Leonard Bernstein, na Broadway, interpretando um garoto rebelde de uma gangue juvenil. Ele também trabalhou ao lado do compositor Richard Rodgers em duas ocasiões, a última em I Remember Mamma (1979).

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

