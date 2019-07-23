Luto na música

Morre Art Neville, pioneiro do funk, aos 81 anos

Causa da morte não foi detalhada

Publicado em 23 de julho de 2019 às 11:05 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Reprodução/Instagram @lyricsborn

Morreu nesta segunda (22) o cantor e tecladista Art Neville, co-fundador das bandas de funk The Meters e Neville Brothers, em sua casa, em Nova Orleans, aos 81 anos. A informação foi confirmada pelo empresário do músico em nota, e a causa da morte não foi explicitada.

Voz por trás do "Mardi Gras Mambo", Neville havia se aposentado no ano passado, em decorrência de problemas de saúde.

No início dos anos 2010, ele chegou a participar de turnês com os ex-companheiros da The Meters, banda a qual ajudou a fundar em 1964 e que é considerada uma das pioneiras do funk de Nova Orleans.

Com pegada jazzística, seus hits mantiveram-se vivos até hoje graças a DJs e rappers, que samplearam dezenas de vezes músicas como "Cissy Strut".

Com o fim da The Meters no final dos anos 1970, Neville formou uma banda com os irmãos Aaron, Cyril e Charles, batizada de Neville Brothers. Eles encerravam anualmente o tradicional evento de jazz de Nova Orleans, o New Orleans Jazz & Heritage Festival. Charles morreu em abril do ano passado.

Apelidado de "Poppa Funk", Neville ganhou três prêmios Grammy, um deles pelo reconhecimento de sua trajetória. O músico deixa um filho, Arthel, e a mulher, Lorraine.

