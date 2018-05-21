Cinema

Morre aos 103 anos a atriz americana Patricia Morison

A atriz iniciou sua carreira em 1933, na comédia da Broadway Growing Pains

Publicado em 21 de Maio de 2018 às 12:35

Morre aos 103 anos a atriz americana Patricia Morison
Morreu aos 103, em sua casa em Los Angeles, EUA, a atriz americana Patricia Morison. De acordo com um porta-voz, a morte da atriz ocorreu por causas naturais. As informações foram veiculadas pelo site The Hollywood Repórter.
A atriz iniciou sua carreira em 1933, na comédia da Broadway Growing Pains. Quando ela atuava no espetáculo The Two Bouquets, foi descoberta por Hollywood e assinou com a Paramount, em 1938. No ano seguinte, Persons in Hiding foi sua estreia no cinema.
Na década de 1940, sua carreira na indústria cinematográfica floresceu, com participações em filmes como The Song of Bernadette, The Fallen Sparrow e Without Love, além de Dressed to Kill, Danger Woman e Tarzan and the Huntress.
Um dos maiores sucessos de sua carreira foi Kiss Me, Kate, que estreou na Broadway em 1948 e teve duas versões para TV, em 1958 e em 1964, todas estrelando Morison e Alfred Drake.
Entre os anos 1960 e 1980, sua carreira foi prolífica, e seu último trabalho no cinema foi em 1992, O Fim de um Longo Dia, dirigido por Terence Davies. Em 2000, Patricia Morison foi atropelada e teve ferimentos graves no lado direito do seu corpo.

