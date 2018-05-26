Morgan Freeman diz que está 'devastado' com acusações de assédio

Em seu segundo comunicado à imprensa após as jornalistas e colegas de trabalho, Morgan Freeman se defendeu afirmando que "não é correto associar incidentes horríveis de agressão sexual com comentários ou humor mal colocados".

Segundo noticiou o "Hollywood Reporter", o ator americano escreveu que está se sentindo "devastado" e que "80 anos da minha vida correm o risco de serem destruídos, num piscar de olhos".

Morgan Freeman é acusado de assédio por jornalistas e colegas de trabalho Crédito: Reprodução/Instagram @abcdigital

Dezesseis mulheres acusaram Morgan Freeman de assédio sexual e comportamento inapropriado, de acordo com uma reportagem da "CNN". Oito delas seriam vítimas, e as outras oito testemunhas da suposta má conduta do ator.

"Admito que sou alguém que sente a necessidade de tentar fazer com que as mulheres - e os homens - se sintam apreciadas e à vontade ao meu redor. Como parte disso, eu sempre tentava brincar e elogiar as mulheres, de um jeito que eu achava alegre e bem-humorado", continuou.