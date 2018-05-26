Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
PROBLEMA

Morgan Freeman diz que está 'devastado' com acusações de assédio

'Não criei ambientes de trabalho inseguros', diz o astro de Hollywood

Publicado em 26 de Maio de 2018 às 18:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mai 2018 às 18:18
Em seu segundo comunicado à imprensa após as jornalistas e colegas de trabalho, Morgan Freeman se defendeu afirmando que "não é correto associar incidentes horríveis de agressão sexual com comentários ou humor mal colocados".
Segundo noticiou o "Hollywood Reporter", o ator americano escreveu que está se sentindo "devastado" e que "80 anos da minha vida correm o risco de serem destruídos, num piscar de olhos".
Morgan Freeman é acusado de assédio por jornalistas e colegas de trabalho Crédito: Reprodução/Instagram @abcdigital
Dezesseis mulheres acusaram Morgan Freeman de assédio sexual e comportamento inapropriado, de acordo com uma reportagem da "CNN". Oito delas seriam vítimas, e as outras oito testemunhas da suposta má conduta do ator.
"Admito que sou alguém que sente a necessidade de tentar fazer com que as mulheres - e os homens - se sintam apreciadas e à vontade ao meu redor. Como parte disso, eu sempre tentava brincar e elogiar as mulheres, de um jeito que eu achava alegre e bem-humorado", continuou.
Morgan Freeman já havia divulgado umna quinta-feira, após as acusações viram a tona. "Quem me conhece ou trabalhou comigo sabe que não sou alguém que ofenderia intencionalmente ou faria qualquer pessoa se sentir desconfortável", escreveu no primeiro comunicado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Viatura da Polícia Militar
Criminosos invadem obra e causam prejuízo de R$ 50 mil na Praia da Costa
Polícia prende suspeito de sequestro relâmpago horas após crime em Marataízes
Empresária é vítima de sequestro relâmpago e tem R$ 2 mil roubados no ES
Imagem de destaque
Incêndio destrói clínica de estética em Pancas e prejuízo chega a R$ 50 mil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados