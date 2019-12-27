Morando em Vitória, mãe de Chay Suede vai a SP após neta nascer

Herica Godoy, de 47 anos, está só sorrisos desde a tarde desta quinta-feira (26), quando foi anunciado o nascimento de sua neta, Maria, fruto do relacionamento de seu filho, Chay Suede, com a atriz Laura Neiva.
Ela, que mora em Vitória, foi a São Paulo para acompanhar o parto da menina, que foi praticamente de surpresa, e compartilhou alguns dos momentos em seu perfil do Instagram.
Na tarde desta quinta (26), Herica postou uma foto de Chay, relembrando um momento em que o ator da Globo segurava um bebê, e em seguida a empresária surge na Avenida Paulista - a caminho da maternidade.
Depois, a mãe do global entregou o jogo: "Nasceu Maria".
Até a manhã desta sexta (27), nem Laura, Chay ou Herica haviam postado fotos da bebê.