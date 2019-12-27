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Maria nasceu!

Morando em Vitória, mãe de Chay Suede vai a SP após neta nascer

Maria, filha dos atores Chay Suede e Laura Neiva, nasceu em São Paulo nesta quinta (26), mesmo dia em que a mãe do capixaba, Herica Godoy, partiu para a capital paulista para dar assistência à neta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 dez 2019 às 10:41

Publicado em 27 de Dezembro de 2019 às 10:41

Mãe de Chay Suede, Herica Godoy posta storie, no Instagram, comemorando nascimento de Maria, filho do ator capixaba com a atriz Laura Neiva Crédito: Reprodução/Instagram @hericagodoy
Herica Godoy, de 47 anos, está só sorrisos desde a tarde desta quinta-feira (26), quando foi anunciado o nascimento de sua neta, Maria, fruto do relacionamento de seu filho, Chay Suede, com a atriz Laura Neiva.
> Mãe de Chay Suede supera perda e se forma aos 47 anos no ES: "Sonho"
Ela, que mora em Vitória, foi a São Paulo para acompanhar o parto da menina, que foi praticamente de surpresa, e compartilhou alguns dos momentos em seu perfil do Instagram.
> Nasce filha de Chay Suede e Laura Neiva: "Ela é linda"
Na tarde desta quinta (26), Herica postou uma foto de Chay, relembrando um momento em que o ator da Globo segurava um bebê, e em seguida a empresária surge na Avenida Paulista - a caminho da maternidade.

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Depois, a mãe do global entregou o jogo: "Nasceu Maria".
Até a manhã desta sexta (27), nem Laura, Chay ou Herica haviam postado fotos da bebê.

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