Fotos: Antônia Fontenelle posa nua e completamente purpurinada

Os fãs, é claro, só souberam elogiar a boa forma da apresentadora, que recebeu uma enxurrada de comentários poucas horas depois de o post ter sido feito. "Beleza pura", disse um fã. Outra internauta comentou: "Tem brilho próprio, mas nunca é demais". "Já gosto normal, imagina pintada de ouro", opinou outro internauta.