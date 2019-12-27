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Fotos: Antônia Fontenelle posa nua e completamente purpurinada

Antônia Fontenelle, que já desfilou como musa em várias escolas de samba no Carnaval do Rio de Janeiro, pode estar preparando um ensaio especial para a próxima folia de 2020
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 dez 2019 às 09:03

Publicado em 27 de Dezembro de 2019 às 09:03

A apresentadora Antônia Fontenelle Crédito: Reprodução/Instagram @ladyfontenelle
Antônia Fontenelle, de 46 anos, decidiu postar fotos ousadas nesta quinta-feira (26). A bonita usou o próprio Instagram para compartilhar dois cliques em que aparece só de salto alto e com o corpo completamente coberto de purpurina. 
Ver essa foto no Instagram

Ouro do mais alto quilates ?

Uma publicação compartilhada por ladyfontenelle (@ladyfontenelle) em

Ver essa foto no Instagram

??????

Uma publicação compartilhada por ladyfontenelle (@ladyfontenelle) em

Os fãs, é claro, só souberam elogiar a boa forma da apresentadora, que recebeu uma enxurrada de comentários poucas horas depois de o post ter sido feito. "Beleza pura", disse um fã. Outra internauta comentou: "Tem brilho próprio, mas nunca é demais". "Já gosto normal, imagina pintada de ouro", opinou outro internauta. 

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Nos bastidores, ventila-se a possibilidade de esse ensaio fazer parte de algum projeto de carnaval, já que a musa já desfilou na Sapucaí por 12 anos em várias escolas de samba. 

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