Fotos: Antônia Fontenelle posa nua e completamente purpurinada

Antônia Fontenelle, de 46 anos, decidiu postar fotos ousadas nesta quinta-feira (26). A bonita usou o próprio Instagram para compartilhar dois cliques em que aparece só de salto alto e com o corpo completamente coberto de purpurina.
Os fãs, é claro, só souberam elogiar a boa forma da apresentadora, que recebeu uma enxurrada de comentários poucas horas depois de o post ter sido feito. "Beleza pura", disse um fã. Outra internauta comentou: "Tem brilho próprio, mas nunca é demais". "Já gosto normal, imagina pintada de ouro", opinou outro internauta.
Nos bastidores, ventila-se a possibilidade de esse ensaio fazer parte de algum projeto de carnaval, já que a musa já desfilou na Sapucaí por 12 anos em várias escolas de samba.