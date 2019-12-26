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Saúde

Humorista da série 'Os Roni' passa por cirurgia na véspera do Natal

Rafael Cunha está com crise de diverticulite; quadro clínico é bom, diz assessoria
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2019 às 19:44

Publicado em 26 de Dezembro de 2019 às 19:44

Humorista Rafael Cunha Crédito: Instagram/rafaelcunhaof
O humorista Rafael Cunha, que faz parte do elenco da série "Os Roni" (Multishow) foi submetido a uma cirurgia de emergência na terça-feira (24), véspera de Natal, para retirada de parte do intestino. 
Segundo a assessoria do artista, ele se recupera na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Nossa Senhora das Neves (HNSN), em João Pessoa (PB), e apresenta "bom quadro clínico, com expectativa de em breve ir para o quarto, seguido de alta hospitalar nos próximos dias".

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Cunha está internado desde o dia 11 de dezembro, quando, ao chegar em sua cidade natal, começou a sentir fortes dores no abdômen. No hospital, ele foi diagnosticado com crise de diverticulite e apendicite. De acordo com a assessoria do humorista, uma tomografia apontou inflamação e perfuração no intestino. 
Na terça, os médicos decidiram que era necessário fazer uma cirurgia. Na ocasião, Débora Correia, mulher de Cunha, fez um desabafo nas redes sociais. 
"É um Natal de nascimento de Jesus e também renascimento do Rafael. Ele fez uma cirurgia de alta complexidade, precisou retirar um pedaço do intestino que estava comprometido. Estamos em outra etapa do tratamento, mas confiantes de que Deus fez um grande milagre! Já já ele estará de volta, forte e feliz como nunca, para nos fazer rir até a barriga doer."
A Non Stop Produções, empresa que gerencia a carreira do humorista suspendeu temporariamente sua agenda, até a sua recuperação total.
Ver essa foto no Instagram

Esse natal não vai ser o mesmo, aquele sonhado, planejado, com festa, mas é um Natal de nascimento de Jesus e também renascimento de Rafael! Hoje eu vim aqui falar com vocês, depois de 11 dias de angústias, de internação no hospital, de noites mal dormidas, de incertezas e muitas orações, nesta madrugada tivemos a resposta para tudo e os médicos decidiram fazer o procedimento que até então estavam tentando reverter através de outras técnicas! Rafael fez uma cirurgia, de alta complexidade, precisou retirar um pedaço do intestino que estava comprometido e já não estava correspondendo aos medicamentos e outros estímulos. O alívio chegou em nossos corações, a partir de hoje nasce uma nova criatura, estamos em outra etapa do tratamento, mas confiantes de que Deus fez o grande milagre! Ele segue na UTI, com cuidados especiais e em observação! Quero agradecer o carinho de todos vocês, as mensagens recebidas me fizeram chorar mas tb me consolaram e me fizeram mais forte ainda! Me desculpem pela ausência e pelas mensagens q n consegui responder, estávamos realmente unidos segurando nas mãos de Deus, tivemos um grande encontro com Ele, e seremos testemunhas desSA GRANDE BENÇÃO! Jaja ele estará de volta forte e feliz com nunca, pra nós fazer rir até a barriga doer! Deus nos disse: HOJE CHEGA AO FIM O TEMPO DE CRISE E COMEÇA UM NOVO TEMPO DE BENÇÃOS, é NATAL! Feliz natal para vocês, o meu está sendo especial e de muita gratidão ???????

Uma publicação compartilhada por Debora Correia (@deboracorreiacunha) em

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