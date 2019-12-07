Gloria Maria agradece às filhas após cirurgia no cérebro

A apresentadora Gloria Maria Crédito: Reprodução/Instagram @duzitoss

FOLHAPRESS - A jornalista Gloria Maria, 70, usou suas redes sociais na manhã deste sábado (7) para agradecer às filhas, Laura e Maria, pelo apoio que deram durante sua recuperação após uma cirurgia para retirar um tumor cerebral. Ela ainda confirmou que retornará ao programa Globo Repórter para apresentar a retrospectiva deste ano.

"Renascendo! Minhas filhas, minhas bênção! O amor delas foi fundamental no milagre de eu estar viva! Me deram, carinho, humor, força e alegria!!! Ainda um caminho a percorrer, mas em forma. Logo vou estar de volta ao Globo Repórter, apresentando a retrospectiva. Obrigada mais uma vez pela energia linda que vocês me passaram", disse.

Gloria Maria já tinha feito sua primeira aparição pública, após a operação, na última terça-feira (3), no lançamento do filme "Roberto Carlos em Jerusalém 3D", que aconteceu no Cine Odeon, Rio de Janeiro. Ela compareceu ao evento acompanhada das filhas e do namorado francês, Eric Auguin.

Segundo a própria jornalista já havia relevado em suas redes sociais, o tumor cerebral foi detectado no início de novembro, após sofrer uma queda e bater a cabeça na quina de uma mesa em sua casa. "Estava com uma bomba-relógio já acionada no meu cérebro", afirmou ela, que passou por uma cirurgia de seis horas.