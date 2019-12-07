Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Recuperação

Gloria Maria agradece às filhas após cirurgia no cérebro

A apresentadora descobriu o tumor cerebral no início de novembro, após sofrer uma queda e bater a cabeça na quina de uma mesa em sua casa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2019 às 13:22

Publicado em 07 de Dezembro de 2019 às 13:22

A apresentadora Gloria Maria Crédito: Reprodução/Instagram @duzitoss
FOLHAPRESS - A jornalista Gloria Maria, 70, usou suas redes sociais na manhã deste sábado (7) para agradecer às filhas, Laura e Maria, pelo apoio que deram durante sua recuperação após uma cirurgia para retirar um tumor cerebral. Ela ainda confirmou que retornará ao programa Globo Repórter para apresentar a retrospectiva deste ano. 
"Renascendo! Minhas filhas, minhas bênção! O amor delas foi fundamental no milagre de eu estar viva! Me deram, carinho, humor, força e alegria!!! Ainda um caminho a percorrer, mas em forma. Logo vou estar de volta ao Globo Repórter, apresentando a retrospectiva. Obrigada mais uma vez pela energia linda que vocês me passaram", disse. 

Veja Também

Roberto Carlos se preocupa e liga para Gloria Maria após doença grave

Gloria Maria faz primeira aparição pública após cirurgia no cérebro

Gloria Maria diz que tumor no cérebro iria 'matá-la a qualquer momento'

Gloria Maria já tinha feito sua primeira aparição pública, após a operação, na última terça-feira (3), no lançamento do filme "Roberto Carlos em Jerusalém 3D", que aconteceu no Cine Odeon, Rio de Janeiro. Ela compareceu ao evento acompanhada das filhas e do namorado francês, Eric Auguin. 
Segundo a própria jornalista já havia relevado em suas redes sociais, o tumor cerebral foi detectado no início de novembro, após sofrer uma queda e bater a cabeça na quina de uma mesa em sua casa. "Estava com uma bomba-relógio já acionada no meu cérebro", afirmou ela, que passou por uma cirurgia de seis horas. 
Gloria Maria está na Globo desde 1971 e foi a primeira repórter a entrar ao vivo e, em cores, no Jornal Nacional. Ela também já apresentou o Fantástico por quase dez anos e, desde 2010, integra a equipe do Globo Repórter.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ciclovia entre Vila Velha e Guarapari sinaliza novos tempos na mobilidade
Editais e Avisos - 09/04/2026
Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados