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Funkeira eclética

Ludmilla grava EP de pagode após pedidos de fãs

EP foi gravado nesta quinta (26), antes do réveillon, após um apelo grande de fãs pedindo à cantora hits do pagode na voz da funkeira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 dez 2019 às 08:41

Publicado em 27 de Dezembro de 2019 às 08:41

A cantora Ludmilla Crédito: Reprodução/Instagram @ludmilla
Antes de acabar o ano, Ludmilla, 24, prepara uma surpresa para o fãs. Ela grava nesta quinta-feira (26) o seu novo EP, desta vez de pagode. Segundo a assessoria da cantora, o trabalho atende a um pedido recorrente do público nas redes sociais da cantora. 
No projeto, que ainda não tem data de lançamento, Ludmilla vai apresentar quatro músicas inéditas escritas por ela, e duas regravações.
"Com ela no estúdio, grandes músicos do pagode, que trabalham com artistas como FerrugemThiaguinho, Sorriso Maroto, Dilsinho, Belo e Mumuzinho", afirma em nota a assessoria de imprensa da artista. 
> Thiaguinho realiza sua última "Tardezinha" em Guarapari
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Sentada esperando o clipe de verdinha bater 4milhões?

Uma publicação compartilhada por Ludmilla (@ludmilla) em

No último dia 16 de dezembro, Ludmilla surpreendeu a namorada Brunna Gonçalves ao pedir a dançarina em casamento e em seguida realizar uma cerimônia na sua casa no Rio de Janeiro. 

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funkeira reuniu familiares e amigos e, no mesmo dia do aniversário da dançarina, fez o pedido de casamento. "Bru, reuni todo mundo que a gente ama aqui, que vive com a gente, que torce pela gente, pra te fazer um pedido. Eu queria saber se você aceita se casar comigo".
Assim que a dançarina disse "sim" Ludmilla lhe deu uma flor branca e falou: "Bora casar?! Vamos lá fora então". Na área externa da casa uma estrutura já estava montada para receber a cerimônia e a festa.

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