Confira os filmes em cartaz no ES de 26 dezembro a 1 de janeiro de 2020

Paulo Gustavo como Dona Hermínia em "Minha Mãe é Uma Peça 3" Crédito: Divulgação

PRÉ-ESTREIA

FROZEN 2

(Frozen II, Estados Unidos, 104m) Animação. Direção: Jennifer Lee, Chris Buck. Com Kristen Bell, Idina Menzel, Josh Gad.

Sinopse: De volta à infância de Elsa e Anna, as duas garotas descobrem uma história do pai, quando ainda era príncipe de Arendelle. Ele conta às meninas a história de uma visita à floresta dos elementos, onde um acontecimento inesperado teria provocado a separação dos habitantes da cidade com os quatro elementos fundamentais: ar, fogo, terra e água. Esta revelação ajudará Elsa a compreender a origem de seus poderes.

Cinemark Vila Velha, sala 2 (dub) (3D): 15h40, 18h10, 20h45 (quarta). Sala 3 (dub) (3D): 14h40, 17h, 19h25 (quarta). Sala 4 (dub): 13h55, 16h20, 18h40 (quarta). Sala 6 (dub): 15h10, 17h40 (quarta).

15h40, 18h10, 20h45 (quarta). 14h40, 17h, 19h25 (quarta). 13h55, 16h20, 18h40 (quarta). 15h10, 17h40 (quarta). Cinemark Vitória, sala 1 (dub) (3D): 14h30, 16h50 (quarta). Sala 2 (dub) (3D) : 14h, 16h20, 18h45 (quarta). Sala 6 (dub) (3D): 15h, 17h30, 20h (quarta).

14h30, 16h50 (quarta). 14h, 16h20, 18h45 (quarta). 15h, 17h30, 20h (quarta). Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (dub) (3D): 15h10, 17h20, 19h30, 21h40 (quarta).

15h10, 17h20, 19h30, 21h40 (quarta). Cinemagic Shopping Norte-Sul, sala 2 (dub) (3D): 15h30, 17h45, 19h50 (quarta).

15h30, 17h45, 19h50 (quarta). Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub) : 16h30, 18h30, 20h30 (quarta).

16h30, 18h30, 20h30 (quarta). Cine Jardins, sala 1 (dub): 15h, 17h (quarta).

15h, 17h (quarta). Cine Ritz Perim: Pré-estreia (quarta) - horário não informado.



Pré-estreia (quarta) - horário não informado. Cine Unimed: Pré-estreia (quarta) - horário não informado.

ESTREIA

MINHA MÃE É UMA PEÇA 3

(Minha mãe é uma peça 3, Brasil, 103m) Direção: Susana Garcia. Com Paulo Gustavo, Rodrigo Pandolfo, Mariana Xavier.

Sinopse: Dona Hermínia (Paulo Gustavo) vai ter que se redescobrir e se reinventar porque seus filhos estão formando novas famílias. Essa supermãe vai ter que segurar a emoção para lidar com um novo cenário de vida: Marcelina (Mariana Xavier) está grávida e Juliano (Rodrigo Pandolfo) vai casar. Dona Hermínia está mais ansiosa do que nunca! Para completar as confusões, Carlos Alberto (Herson Capri), seu ex-marido, que esteve sempre por perto, agora resolve se mudar para o apartamento ao lado.

Cinemark Vila Velha, sala 1: 14h20, 16h50, 19h20, 21h50 (exceto terça); 14h20, 16h50 (terça). Sala 5: 12h20, 14h50 (terça); 14h55, 17h25, 19h55, 22h25 (quinta a segunda); 14h50, 17h20, 19h550 (quarta). Sala 7: 13h10, 15h45, 18h15, 20h45 (quinta à segunda); 13h10, 15h45 (terça); 15h45, 18h15h, 20h45 (quarta).

14h20, 16h50, 19h20, 21h50 (exceto terça); 14h20, 16h50 (terça). 12h20, 14h50 (terça); 14h55, 17h25, 19h55, 22h25 (quinta a segunda); 14h50, 17h20, 19h550 (quarta). 13h10, 15h45, 18h15, 20h45 (quinta à segunda); 13h10, 15h45 (terça); 15h45, 18h15h, 20h45 (quarta). Cinemark Vitória, sala 3: 14h10, 15h45, 18h15, 20h45 (quinta a segunda); 13h10, 15h45 (terça); 14h45, 17h15, 19h45, 22h25 (quarta). Sala 4: 14h10, 16h45, 19h20, 21h50 (quinta a segunda); 14h10, 16h45 (terça); 14h10, 16h45, 19h25, 21h55 (quarta). Sala 7: 12h15, 14h45, 17h20, 19h50, 22h20 (quinta a segunda); 13h, 15h35 (terça); 15h32, 18h, 20h35 (quarta).

14h10, 15h45, 18h15, 20h45 (quinta a segunda); 13h10, 15h45 (terça); 14h45, 17h15, 19h45, 22h25 (quarta). 14h10, 16h45, 19h20, 21h50 (quinta a segunda); 14h10, 16h45 (terça); 14h10, 16h45, 19h25, 21h55 (quarta). 12h15, 14h45, 17h20, 19h50, 22h20 (quinta a segunda); 13h, 15h35 (terça); 15h32, 18h, 20h35 (quarta). Cinépolis Moxuara, sala 2: 12h (sábado e domingo); 14h30 (quinta a terça); 17h, 19h30, 22h (exceto terça). Sala 3: 13h30, 16h (quinta à terça); 18h30, 21h (exceto terça). Sala 4: 19h (exceto terça).

12h (sábado e domingo); 14h30 (quinta a terça); 17h, 19h30, 22h (exceto terça). 13h30, 16h (quinta à terça); 18h30, 21h (exceto terça). 19h (exceto terça). Kinoplex Praia da Costa, sala 1: 13h40, 16h, 18h20, 20h40 (exceto terça e quarta); 14h (terça). Sala 3: 16h40, 19h, 21h20 (quarta); 18h50, 21h10, 14h10, 16h30 (exceto terça e quarta); 13h40 (terça). Sala 7: 13h10D 14h40, 19h20, 17h00h, 21h40 (exceto terça e quarta); 18h30, 16h10, 20h50, (quarta).

13h40, 16h, 18h20, 20h40 (exceto terça e quarta); 14h (terça). 16h40, 19h, 21h20 (quarta); 18h50, 21h10, 14h10, 16h30 (exceto terça e quarta); 13h40 (terça). 13h10D 14h40, 19h20, 17h00h, 21h40 (exceto terça e quarta); 18h30, 16h10, 20h50, (quarta). Cinemagic Shopping Norte-Sul, sala 1: 14h00, 16h, 18h, 20h, 21h50 (quinta); 15h10, 17h20, 19h30, 21h40 (quarta). Sala 3: 17h30, 19h30, 21h30 (quarta).

14h00, 16h, 18h, 20h, 21h50 (quinta); 15h10, 17h20, 19h30, 21h40 (quarta). 17h30, 19h30, 21h30 (quarta). Cine Ritz Aracruz, sala 1: 17h, 19h, 21h (quinta a segunda).

17h, 19h, 21h (quinta a segunda). Cine Ritz Piúma: 15h, 17h, 19h, 21h (quinta a quarta).



15h, 17h, 19h, 21h (quinta a quarta). Cinesercla Montserrat, sala 1: 14h, 16h10, 18h20, 20h30 (quinta a segunda). 14h , 16h10 (terça); 16h10, 18h20, 20h30 (quarta). Sala 4: 14h20, 16h30, 18h40, 20h50 (quinta a segunda); 14h20, 16h30 (terça); 16h30, 18h40, 20h50 (quarta).

14h, 16h10, 18h20, 20h30 (quinta a segunda). 14h , 16h10 (terça); 16h10, 18h20, 20h30 (quarta). 14h20, 16h30, 18h40, 20h50 (quinta a segunda); 14h20, 16h30 (terça); 16h30, 18h40, 20h50 (quarta). Cine Gama Colatina, sala 1: 19h, 21h (quinta a segunda).

19h, 21h (quinta a segunda). Cine Ritz Perim: 16h, 18h30, 21h (quinta a segunda).



16h, 18h30, 21h (quinta a segunda). Cine Unimed: 16h, 18h30, 21h (quinta a segunda).

CATS

(Cats, Estados Unidos, 111m.) Comédia Musical/ Drama. Direção: Tom Hooper. Com Francesca Hayward, Jennifer Hudson, Taylor Swift.

Sinopse: Uma tribo de gatos chamada Jellicles todo ano precisa tomar uma grande decisão em uma noite especial: escolher um dos gatos para ascender para o Heaviside Layer e conseguir uma nova e melhor vida. Cada um dos gatos conta a sua história para seu líder, o velho Deuteronomy, na tentativa de ser o escolhido.

Cinemark Vitória, sala 8: 16h30 (terça); 17h, 19h30, 22h (exceto terça)

16h30 (terça); 17h, 19h30, 22h (exceto terça) Kinoplex Praia da Costa, sala 5: 13h50 (terça) ; 14h00 (exceto terça e quarta) ; 16h20, 18h40, 21h00 (exceto terça).

13h50 (terça) ; 14h00 (exceto terça e quarta) ; 16h20, 18h40, 21h00 (exceto terça). Cinemagic Shopping Norte-Sul, sala 4: 16h45, 19h, 21h15 (quarta).

DEUS É MULHER E SEU NOME É PETÚNIA

("Gospod postoi, imeto i' e Petrunija", Albânia, 100m) Direção: Teona Strugar Mitevska. Com Zorica Nusheva, Labina Mitevska, Simeon Moni Damevski.

Sinopse: Todo dia 19 de janeiro, um ritual único é realizado na Macedônia. O pároco mais importante de cada cidade lança uma cruz no rio, e centenas de homens mergulham para alcançá-la, sob a promessa de que assim terão felicidade e prosperidade durante o ano. Na pequena vilda de Stip, a cerimônia é interrompida por um acontecimento inédito. Petrunya, mulher de 31 anos que está solteira e desempregada, mergulha para pegar a cruz e se torna a vencedora. Mas o povo de sua cidade não permitirá que ela seja reconhecida como tal.

Cine Jardins, sala 1: 19h10 (exceto terça).

AQUELES QUE FICARAM

(Akik maradtak, Hungría, 83m) Direção: Barnabás Tóth. Com Károly Hajduk, Mari Nagy, Andor Lukats.

Sinopse: Na Húngria após o fim da Segunda Guerra Mundial, uma nação de sobreviventes do holocausta tenta se curar através do amor. Em meio ao conflito nacional e ao trauma, um médico de meia idade e uma jovem menina de luto por familiares perdidos em campos de concentração formam uma conexão e ajudam um ao outro a retomar suas vidas.

Cine Jardins, sala 2: 14h50, 19h20 (exceto terça).

EM CARTAZ

STAR WARS: A ASCENSÃO SKYWALKER

(Star Wars: The Rise of Skywalker, Estados Unidos, 142 min.) Ficção Científica/ Aventura. Direção: J.J. Abrams. Com Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac.

Sinopse: Término da nova trilogia Star Wars, concluindo as tramas de O Despertar da Força (2015) e Os Últimos Jedi (2017).

Cinemark Vila Velha, sala 2 (3D): 13h15, 16h15, 19h15, 22h15 (quinta a segunda); 13h15, 16h15 (terça). Sala 3(dub) (3D): 14h15, 17h15, 20h15 (quinta a segunda); 14h15 (terça); 22h (quarta).

13h15, 16h15, 19h15, 22h15 (quinta a segunda); 13h15, 16h15 (terça). 14h15, 17h15, 20h15 (quinta a segunda); 14h15 (terça); 22h (quarta). Cinemark Vitória, sala 1: 12h, 15h, 18h, 21h (quinta a segunda); 12h, 15h (terça); 19h20 (quarta). Sala 2 (dub) (3D): 11h35, 14h35 (terça); 14h05, 17h15, 20h15 (quinta a segunda); 21h10 (quarta). Sala 5 (3D) (DBOX): 12h35, 15h35 (dub) (quinta a terça); 15h25 (dub) (quarta); 18h35, 21h35 (exceto terça). Sala 6 (3D) (DBOX): 13h15, 16h15, 19h15, 22h15 (quinta a segunda); 13h15, 16h15 (terça); 22h20 (quarta).

12h, 15h, 18h, 21h (quinta a segunda); 12h, 15h (terça); 19h20 (quarta). 11h35, 14h35 (terça); 14h05, 17h15, 20h15 (quinta a segunda); 21h10 (quarta). 12h35, 15h35 (dub) (quinta a terça); 15h25 (dub) (quarta); 18h35, 21h35 (exceto terça). 13h15, 16h15, 19h15, 22h15 (quinta a segunda); 13h15, 16h15 (terça); 22h20 (quarta). Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub): 14h15 (quinta a terça); 17h15, 20h15 (exceto terça). Sala 5 (dub) (3D): 15h15 (quinta a terça); 18h15, 21h15 (exceto terça).

14h15 (quinta a terça); 17h15, 20h15 (exceto terça). Sala 5 (dub) (3D): 15h15 (quinta a terça); 18h15, 21h15 (exceto terça). Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 213h30 (terçça); 15h10, 18h, 20h50 (exceto terça e quarta) 18h20, 21h10, 15h30 (quarta). Sala 4: 17h40, 14h50, 20h30 (exceto terça e quarta); 13h (terça). Sala 6: 20h10 (exceto terça e quarta); 20h40 (quarta); 15h00, 17h50 (dub) (quarta).

213h30 (terçça); 15h10, 18h, 20h50 (exceto terça e quarta) 18h20, 21h10, 15h30 (quarta). 17h40, 14h50, 20h30 (exceto terça e quarta); 13h (terça). 20h10 (exceto terça e quarta); 20h40 (quarta); 15h00, 17h50 (dub) (quarta). Cinemagic Shopping Norte-Sul, sala 2 (3D): 21h45 (quarta).

21h45 (quarta). Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub): 17h, 20h (quinta a segunda).

17h, 20h (quinta a segunda). Cinesercla Montserrat, sala 2 (dub) (3D): 14h40, 17h40, 20h40 (quinta a segunda). 14h40 (terça); 17h40, 20h40 (quarta). Sala 3 (dub): 14h20, 17h15, 20h10 (quinta a segunda); 14h20 (terça); 17h15, 20h10 (quarta).

14h40, 17h40, 20h40 (quinta a segunda). 14h40 (terça); 17h40, 20h40 (quarta). 14h20, 17h15, 20h10 (quinta a segunda); 14h20 (terça); 17h15, 20h10 (quarta). Cine Gama Colatina, sala 2: 18h30, 21h (quinta a segunda).



18h30, 21h (quinta a segunda). Cine Ritz Perim: 17h30, 20h30 (quinta a segunda).



17h30, 20h30 (quinta a segunda). Cine Unimed: 20h (quinta a segunda); 17h30, 20h30 (quinta a segunda) (3D).



PLAYMOBIL

(Playmobil: The Movie, França, 2019, 1h 40min). Animação, Aventura. Direção: Lino DiSalvo. Com Daniel Radcliffe, Jim Gaffigan, Adam Lambert.

Sinopse: Marla está acostumada a cuidar do irmão mais velho, Charlie, até o dia em que ele desaparece misteriosamente dentro do universo mágico dos Playmobil. A garota embarca numa jornada de resgate com a ajuda de novos amigos encontrados pelo caminho, como o agente secreto Rex Dasher, o caminhoneiro Del, uma fada madrinha e um androide.

Cinemark Vila Velha, sala 4 (dub): 12h45 (quinta a terça).

12h45 (quinta a terça). Cinemark Vitória, sala 8 (dub): 11h30 (terça); 12h (quinta a segunda).

11h30 (terça); 12h (quinta a segunda). Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub): 14h (quinta a terça).

14h (quinta a terça). Cinemagic Shopping Norte-Sul, sala 3 (dub): 15h30 (quarta).

DORA E A CIDADE PERDIDA

(Dora and the Lost City of Gold, EUA, Austrália, 2019, 103 min). Aventura. Direção: James Bobin. Com Isabela Merced, Michael Peña, Eva Longoria.

Sinopse: As aventuras de Dora junto com o seu macaco Botas e a sua mochila falante. Os anos se passaram e novas responsabilidades surgiram na vida de Dora, agora ela frequenta a escola e mora na cidade junto com o seu primo Diego. No entanto, ela precisará embarcar em uma nova aventura para salvar seus pais e resolver o mistério de uma antiga civilização perdida.

Cine Jardins, sala 1 (dub): 15h15 (exceto terça).

15h15 (exceto terça). Kinoplex Praia da Costa, sala 6: 14h10 (terça); 17h50 (exceto terça e quarta).

14h10 (terça); 17h50 (exceto terça e quarta). Cine Unimed: 17h50 (quinta a segunda).

OS PARÇAS 2

(Brasil, 2019). Comédia. Direção: Cris D'Amato. Com Tom Cavalcante, Whindersson Nunes, Tirullipa.

Sinopse: Após saber que China deixou a cadeia e está em busca de vingança, Romeu (Bruno de Luca) precisa conseguir dinheiro para deixar o país o quanto antes. Para tanto, Toin (Tom Cavalcante), Ray Van (Whindersson Nunes) e Pilôra (Tirulipa) juntam forças para reformar uma colônia de férias, de forma a atrair jovens de todo tipo. Quando o empreendimento enfim começa a funcionar, eles logo passam a competir com uma colônia vizinha, bem mais requintada.

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub): 21h (quinta a segunda).

21h (quinta a segunda). Cine Unimed: 20h40 (quinta a segunda).

BRINCANDO COM FOGO

( Playing With Fire, EUA, 2019, 1h 36min) Família, Comédia. Direção: Andy Fickman. Com John Cena, Keegan-Michael Key, John Leguizamo.

Sinopse: Jake Carson (John Cena) é um bombeiro extremamente dedicado e rigoroso, que não aceita que algo ocorra fora das regras impostas pela corporação. Ao resgatarem as crianças Bryan (Brianna Hildebrand), Zoey (Finley Rose Slater) e Will (Christian Convery), Jake e seus companheiros de trabalho enfrentam um enorme desafio: como não conseguem localizar os pais do trio, precisam eles mesmos cuidar das crianças, mesmo sem ter o menor cacoete para a função.

Cinépolis Moxuara, sala

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub): 19h (quinta a segunda).

PARASITA

(Gisaengchung, Coréia Do Sul, 2019, 132 min). Suspense. Direção: Joon-ho Bong. Com Kang-Ho Song, Woo-sik Choi, Park So-Dam.

Sinopse: Toda a família de Ki-taek está desempregada, vivendo num porão sujo e apertado. Uma obra do acaso faz com que o filho adolescente da família comece a dar aulas de inglês à garota de uma família rica. Fascinados com a vida luxuosa destas pessoas, pai, mãe, filho e filha bolam um plano para se infiltrarem também na família burguesa, um a um. No entanto, os segredos e mentiras necessários à ascensão social custarão caro a todos.

Cine Jardins, sala 2: 21h05 (exceto terça).

A BATALHA DAS CORRENTES

(The Current War, Estados Unidos, 105 min.) Drama/ Histórico. Direção: Alfonso Gomez-Rejon. Com Benedict Cumberbatch, Michael Shannon, Nicholas Hoult.

Sinopse: Ambientado no final do século XIX, a Guerra das Correntes, que foi uma disputa entre Thomas Edison (Benedict Cumberbatch) e George Westinghouse (Michael Shannon) sobre como deveria ser feita a distribuição da eletricidade. Edison fez uma campanha pela utilização da corrente contínua para isso, enquanto Westinghouse defendia a corrente alternada.

Cine Jardins, sala 1: 21h10 (exceto terça).

UMA MULHER ALTA

(Dylda, Rússia, 2019, 137m) Direção: Kantemir Balagov. Com Vasilisa Perelygina, Konstantin Balakirev, Ksenia Kutepova.

Sinopse: Na Leningrado de 1945, Iya e Masha são duas jovens mulheres em busca de esperança e significado em meios aos destroços deixados na Rússia após a Segunda Guerra Mundial. O cerco de Leningrado, um dos mais brutais da história, chegou ao fim, mas reconstruir suas vidas permanece uma situação cercada de morte e trauma.

Cine Jardins, sala 2: 16h50 (exceto terça e quarta).

UM DIA DE CHUVA EM NOVA YORK

(A Rainy Day in New York, EUA, 2019, 93 min). Romance. Direção: Woody Allen. Com Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez.

Sinopse: Os jovens Ashleigh e Gatsby formam um casal que planeja uma viagem romântica a Nova York. No entanto, quando chegam no local, os planos mudam: Ashleigh descobre a possibilidade de fazer uma entrevista com o famoso diretor de cinema Roland Pollard, e Gatsby acaba encontrando a irmã de uma antiga namorada. Ao longo do passeio, Ashleigh e Gatsby descobrem novas paixões e oportunidades únicas.

Cine Jardins, sala 1: 17h15 (exceto terça).

MAIS QUE VENCEDORES

(Overcomer, EUA, 2019, 124 min). Drama. Direção: Alex Kendrick. Com Alex Kendrick, Ben Davies, Shari Rigby.

Sinopse: John Harrison (Alex Kendrick) é um treinador de time de basquete de ensino médio que tem seus sonhos arruinados quando a maior fábrica da cidade é fechada, fazendo com que centenas de famílias precisem se mudar. Relutante em mudar de esporte, ele se vê obrigado a treinar corredores, o que acaba o unindo com uma inusitada atleta para ganhar a maior corrida do ano.

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub): 16h40 (quinta a segunda).

16h40 (quinta a segunda). Cine Ritz Perim: 20h20 (quinta a segunda).



CRIME SEM SAÍDA

(21 Bridges, EUA, 2019, 1h 41min) Suspense, Ação Direção: Brian Kirk (III). Com Chadwick Boseman, Sienna Miller, Keith David.

Sinopse: Um detetive da polícia de Nova Iorque recebe um complexo desafio no trabalho: ele precisa achar e prender um assassino de policiais que está à solta na cidade. Realizar a prisão do criminoso implicaria em recuperar a honra que ele perdeu durante algumas tarefas mal-executadas nos últimos anos. No entanto, quanto mais ele avança na investigação mais ele percebe que os assassinatos se tratam de uma conspiração assombrosa entre criminosos e membros de sua própria categoria.

Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub): 2h30h (exceto terça).

MALÉVOLA

(Maleficent: Mistress of Evil, EUA, 2019, 119 min). Fantasia. Direção: Joachim Rønning. Com Angelina Jolie, Elle Fanning, Harris Dickinson.

Sinopse: Cinco anos após Aurora (Elle Fanning) despertar do sono profundo, a agora rainha dos Moors é pedida em casamento pelo príncipe Phillip (Harris Dickinson). Ela aceita o pedido e, com isso, parte rumo ao reino de Ulstead ao lado de Malévola (Angelina Jolie), no intuito de conhecer seus futuros sogros, John (Robert Lindsay) e Ingrith (Michelle Pfeiffer). O jantar entre eles deveria ser de celebração entre os reinos, mas os interesses de Ingrith vêm à tona quando é criado um atrito com Malévola e os demais seres mágicos.

Cinépolis Moxuara, sala 4(dub): 16h15 (quinta a terça).

16h15 (quinta a terça). Cine Ritz Perim: 18h15 (quinta a segunda).

18h15 (quinta a segunda). Cine Unimed (dub): 18h15 (quinta a segunda).

FAMÍLIA ADDAMS

(The Addams Family, EUA, 2019, 87 min). Animação/família. Direção: Conrad Vernon, Greg Tiernan. Com Charlize Theron, Oscar Isaac, Chloë Grace Moretz.

Sinopse: Para ir de mal a pior, a Família Addams precisa se preparar para receber uma visita de parentes ainda mais arrepiantes. Mas a misteriosa mansão deles parece estar com os dias de maldade contados. O clã assustador mais querido dos cinemas está de volta nesta animação baseada nos quadrinhos de Charles Addams.