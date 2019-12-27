Bárbara Paz choca fãs ao surgir de pernas abertas e seminua na web

A atriz Bárbara Paz esquentou a temperatura da web nesta quinta (26) ao exibir um clique de um ensaio que fez recentemente. A estrela marcou um "x" em seu próprio corpo e legendou "fim de festa" no Instagram.
Os fãs souberam só elogiar o registro que a global fez na internet. "Maravilhosa", disse uma fã. Outra, comentou: "Perfeita". Um outro internauta ainda observou: "Foto linda. Parabéns".
Recentemente, a atriz também voltou a ser manchete nos portais de notícias ao relembrar um acidente que ela sofreu na época de Natal aos 17 anos.
"Morri dia 25 de dezembro de 1992, Num chevet branco ao som de 'Erótica' de Madonna", começou ela, em um texto de desabafo publicado nas redes sociais.