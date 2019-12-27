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Bárbara Paz choca fãs ao surgir de pernas abertas e seminua na web

Atriz Bárbara Paz postou foto em que surge seminua de pernas abertas e chocou os fãs na web; global recentemente relembrou acidente de carro em 1992, no Natal, e desabafou sobre o episódio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 dez 2019 às 09:55

Publicado em 27 de Dezembro de 2019 às 09:55

A atriz Bárbara Paz Crédito: Reprodução/Instagram @barbararaquelpaz
A atriz Bárbara Paz esquentou a temperatura da web nesta quinta (26) ao exibir um clique de um ensaio que fez recentemente. A estrela marcou um "x" em seu próprio corpo e legendou "fim de festa" no Instagram. 
Os fãs souberam só elogiar o registro que a global fez na internet. "Maravilhosa", disse uma fã. Outra, comentou: "Perfeita". Um outro internauta ainda observou: "Foto linda. Parabéns". 
Ver essa foto no Instagram

Fim de festa .

Uma publicação compartilhada por Bárbara Paz (@barbararaquelpaz) em

Recentemente, a atriz também voltou a ser manchete nos portais de notícias ao relembrar um acidente que ela sofreu na época de Natal aos 17 anos.

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"Morri dia 25 de dezembro de 1992, Num chevet branco ao som de 'Erótica' de Madonna", começou ela, em um texto de desabafo publicado nas redes sociais. 

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