Madonna é processada em segredo de Justiça por ex

Madonna ganhou um "presente" de Natal bem inusitado de Guy Ritchie, com quem foi casada entre 2000 e 2008. O bonito decidiu processar a ex às vésperas do réveillon uma ordem judicial referente a um novo processo que teve entrada dada em uma corte de Nova York. A ação, segundo informações da Glamurama, é protegida por segredo de Justiça, então não tem como saber do que se trata.
No entanto, ventila-se a possibilidade de que seja algo relacionamento à custódia do filho mais novo que os dois tiveram, David Banda Mwale Ciccone Ritchie, de 14 anos, ou a Rocco Ritchie, outro filho do ex-casal, de 19 anos.
De acordo com a publicação, Madonna e Guy nunca se entenderam muito bem e tinham ideia de criar os herdeiros de forma diferente.
Antes de se casar oficialmente com esse marido, Madonna só tinha sido casada no papel com Sean Penn, com quem viveu entre 1985 e 1989, mas voltou a ter o relacionamento exposto na mídia recentemente, quando confirmou-se a informação de que ela estava mantendo um namoro com o dançarino Aflamalik Williams, de 26 anos - 36 anos mais novo que a popstar.