Madonna é processada em segredo de Justiça por ex

A cantora Madonna Crédito: Reprodução/Instagram @hugopresley7

Madonna ganhou um "presente" de Natal bem inusitado de Guy Ritchie , com quem foi casada entre 2000 e 2008. O bonito decidiu processar a ex às vésperas do réveillon uma ordem judicial referente a um novo processo que teve entrada dada em uma corte de Nova York. A ação, segundo informações da Glamurama, é protegida por segredo de Justiça, então não tem como saber do que se trata.

No entanto, ventila-se a possibilidade de que seja algo relacionamento à custódia do filho mais novo que os dois tiveram, David Banda Mwale Ciccone Ritchie, de 14 anos, ou a Rocco Ritchie, outro filho do ex-casal, de 19 anos.

De acordo com a publicação, Madonna e Guy nunca se entenderam muito bem e tinham ideia de criar os herdeiros de forma diferente.