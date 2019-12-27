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Madonna é processada em segredo de Justiça por ex

Cantora Madonna recebeu intimação nesta semana após processo que seu ex Guy Ritchie abriu, em segredo de Justiça, contra ela; ventila-se possibilidade de tratativa ser em torno dos herdeiros, segundo informações da Glamurama
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 dez 2019 às 09:30

Publicado em 27 de Dezembro de 2019 às 09:30

A cantora Madonna Crédito: Reprodução/Instagram @hugopresley7
Madonna ganhou um "presente" de Natal bem inusitado de Guy Ritchie, com quem foi casada entre 2000 e 2008. O bonito decidiu processar a ex às vésperas do réveillon uma ordem judicial referente a um novo processo que teve entrada dada em uma corte de Nova York. A ação, segundo informações da Glamurama, é protegida por segredo de Justiça, então não tem como saber do que se trata. 
No entanto, ventila-se a possibilidade de que seja algo relacionamento à custódia do filho mais novo que os dois tiveram, David Banda Mwale Ciccone Ritchie, de 14 anos, ou a Rocco Ritchie, outro filho do ex-casal, de 19 anos. 
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De acordo com a publicação, Madonna e Guy nunca se entenderam muito bem e tinham ideia de criar os herdeiros de forma diferente. 

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Antes de se casar oficialmente com esse marido, Madonna só tinha sido casada no papel com Sean Penn, com quem viveu entre 1985 e 1989, mas voltou a ter o relacionamento exposto na mídia recentemente, quando confirmou-se a informação de que ela estava mantendo um namoro com o dançarino Aflamalik Williams, de 26 anos - 36 anos mais novo que a popstar. 

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