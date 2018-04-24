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TEATRO

Mônica Martelli comemora doações e espetáculo lotado em Vitória

Atriz apresentou peça em que arrecadou fraldas que serão doadas para asilo da Capital

Publicado em 23 de Abril de 2018 às 22:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2018 às 22:53
Teatro da Ufes teve lotação esgotada em todas as sessões de "Minha Vida Em Marte", com Mônica Martelli Crédito: Vitor Zorzal
Mônica Martelli comemorou o sucesso da passagem da turnê da peça "Minha Vida em Marte", no último fim de semana. O espetáculo teve quatro sessões esgotadas no Teatro da Ufes, em Vitória, e arrecadou, aproximadamente, mais de 100 pacotes de fraldas geriátricas, que serão doadas para um asilo da Capital capixaba.
Além disso, a alegria de Mônica se estendeu porque a família do seu ex marido é capixaba e estava na plateia, junto com sua filha e sobrinhos. Quem prestigiou a apresentação foi o ator Herson Capri, que é diretor de produção do espetáculo e cunhado da atriz.
"Gente, quero agradecer muito a presença de vocês. Estar em Vitória é sempre um evento pra mim, uma emoção à parte porque eu tenho muito carinho por essa cidade. Como falei, o pai da minha filha é daqui, minha ex sogra, que é sempre sogra porque o amor se torna pra sempre... Afinal, o que seria da gente se a gente não puder ser amigo das pessoas que amamos na vida, né? A vida seria muito chata", disse ela.
Mônica Martelli durante a peça "Minha Vida em Marte" Crédito: Vitor Zorzal
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"Minha Vida em Marte" abriu a 10ª edição do Circuito Cultural Unimed, que na abertura deste ano contou com ação social. Quem levasse um pacote de fraldas geriátricas, pagava meia-entrada. Uma semana antes da peça, todos os ingressos já estavam vendidos, inclusive os da sessão extra, aberta na última segunda-feira (16).
No final da apresentação de sábado, Mônica levou a filha e sobrinhos no palco e os apresentou para o público, onde também foram aplaudidos. Julia, a filha da atriz, roubou a cena e arrancou gargalhadas da plateia ao agradecer a presença de todos com toda sua fofura: "Obrigada por assistirem a peça da minha mãe".
Mônica Martelli levou a filha e os sobrinhos ao palco do Teatro da Ufes Crédito: Vitor Zorzal

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