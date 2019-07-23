Home
Modelo revela ter beijado mais de mil mulheres: "Padrão de beleza"

O modelo Eduardo Rodrigues revela que já conquistou mais de mil mulheres e conta o que considera decisivo na hora da conquista

Jose Ricardo Medeiros

[email protected]

Publicado em 23 de julho de 2019 às 13:23

 - Atualizado há 6 anos

O modelo Eduardo Rodrigues Crédito: MF Press Global/Divulgação

O mineiro Eduardo Rodrigues trabalha como modelo e é um homem que tem fama na arte da conquista. Ele revela já ter beijado mais de mil mulheres e conta que nunca teve vergonha de abordar quem ele considerava interessante. 

“Já perdi as contas, mas com certeza conquistei muitas mulheres e beijei mais de mil até hoje. Mas não sou um homem de querer fazer contas e recordes, não quer dizer que isso seja uma meta pessoal. Eu simplesmente sou bom na arte da conquista, naturalmente, e como sou solteiro, conquisto muitas mulheres. Nunca tive vergonha de falar com as mulheres, sempre fui autoconfiante, e isso acaba por contar muitos pontos quando se aborda uma mulher”.

Crédito: MF Press Global/Divulgação

Eduardo diz que a arte da conquista na grande maioria das vezes independe da sua aparência e beleza: “Vejo muitos homens dizerem que pra mim é fácil porque eu sou modelo e represento um padrão de beleza masculina, e dizem que não conseguem atrair as mulheres por não ser bonito, ’sarado’, ou rico. Se tudo isso fosse verdade, como explicar os vários caras feios que vemos todos os dias com belas mulheres?”, questiona.

Crédito: MF Press Global/Divulgação

Para o modelo, o segredo está no que se diz, acima do que se vê: “Quando se trata de conquistar, a autoconfiança é muito importante. Não é ser convencido, pois as mulheres não gostam de caras que arrogantes, e sim confiante. Projetamos aquilo que sentimos e pensamos. Em geral mulheres gostam de homens seguros, com postura protetora, confiantes e bem resolvidos. O segredo da conquista está mais na postura e no que se diz do que na beleza, dinheiro ou nos músculos que ostenta”, comenta.

