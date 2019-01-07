'Moça da água' fica famosa por roubar cenas de atores no Globo De Ouro

Crédito: Reprodução/Twitter @jugbettxz

O Globo de Ouro 2019 foi palco de diversos famosos que receberam inúmeros prêmios ligados à arte audiovisual na noite deste domingo (6). Mas é que, durante o evento, a "moça da água" do cerimonial foi quem fez a alegria dos internautas.

Vestida em um modelo longo azul, de alças e decote generoso, a morena aparece em diversas fotos de celebridades, sempre ao fundo, encarando as lentes que estão mirando nela.

Crédito: Reprodução/Twitter @manilegion

Além disso, a menina segura uma bandeja cheia de garrafinhas de água. Em alguns registros, a jovem, que já foi identificada como sendo a modelo Jelleth Cuthbert, até dá um sorriso tímido. Mas não pense que a ação é espontânea: tudo faz parte de um projeto da água oficial do Globo de Ouro, da marca Fiji.

As fotos em que a garota aparece foram estrategicamente clicadas e a agência de imagens Getty até identificou os registros patrocinados com o crédito "Getty Images for Fiji Water".