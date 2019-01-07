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Sede de tapete vermelho

'Moça da água' fica famosa por roubar cenas de atores no Globo De Ouro

Funcionária do Globo de Ouro apareceu em diversas fotos de celebridades com bandeja cheia de garrafinhas de água
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jan 2019 às 13:54

Publicado em 07 de Janeiro de 2019 às 13:54

Crédito: Reprodução/Twitter @jugbettxz
O Globo de Ouro 2019 foi palco de diversos famosos que receberam inúmeros prêmios ligados à arte audiovisual na noite deste domingo (6). Mas é que, durante o evento, a "moça da água" do cerimonial foi quem fez a alegria dos internautas.
Vestida em um modelo longo azul, de alças e decote generoso, a morena aparece em diversas fotos de celebridades, sempre ao fundo, encarando as lentes que estão mirando nela. 
Crédito: Reprodução/Twitter @manilegion
Além disso, a menina segura uma bandeja cheia de garrafinhas de água. Em alguns registros, a jovem, que já foi identificada como sendo a modelo Jelleth Cuthbert, até dá um sorriso tímido. Mas não pense que a ação é espontânea: tudo faz parte de um projeto da água oficial do Globo de Ouro, da marca Fiji. 
As fotos em que a garota aparece foram estrategicamente clicadas e a agência de imagens Getty até identificou os registros patrocinados com o crédito "Getty Images for Fiji Water". 
O fato é que na web a modelo gerou várias reações pelo mundo inteiro. Confira: 

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