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CONVERSA COM BIAL

Moacyr Franco vê lado Bom em ter sofrido AVC: 'foi maravilhoso'

'Eu tava numa fase de aprender tudo que era ruim', explicou humorista

Publicado em 29 de Junho de 2018 às 21:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jun 2018 às 21:15
Moacyr Franco em participação no Conversa com Bial Crédito: Divulgação/TV Globo
Moacyr Franco aproveitou sua ida ao Conversa com Bial exibido na quinta-feira, 28, para relembrar diversos momentos de sua carreira como ator, cantor, humorista e apresentador.
Em determinado momento, porém, deu uma resposta inesperada quando questionado sobre sua saúde por Pedro Bial: "O AVC que você sofreu em 77 deixou alguma sequela, afetou sua memória?", questionou o apresentador.
"Não, foi maravilhoso pra mim", respondeu Moacyr, falando sério, apesar dos risos na plateia.
Logo em seguida, explicou seu modo de pensar: "Sabe o que é? Eu estava numa fase de aprender tudo que era ruim. Eu tive tão pouco tempo... Quando cheguei aqui fiz tanto sucesso, tão depressa e com tanto compromisso, casa aqui, casa ali, [que] não tive tempo de aprender a fumar, a beber, não tinha nenhum vício."
"Então depois já, estabilizado, comecei. Fumava, whisky eu detestava, mas tomava. Eu estava indo nessa, até que eu tive um aneurisma", concluiu.
Moacyr ainda contou que, à época, o médico lhe disse que suas chances de sobreviver eram de cerca de 3%.

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