Moacyr Franco vê lado Bom em ter sofrido AVC: 'foi maravilhoso'

Moacyr Franco em participação no Conversa com Bial Crédito: Divulgação/TV Globo

Moacyr Franco aproveitou sua ida ao Conversa com Bial exibido na quinta-feira, 28, para relembrar diversos momentos de sua carreira como ator, cantor, humorista e apresentador.

Em determinado momento, porém, deu uma resposta inesperada quando questionado sobre sua saúde por Pedro Bial: "O AVC que você sofreu em 77 deixou alguma sequela, afetou sua memória?", questionou o apresentador.

"Não, foi maravilhoso pra mim", respondeu Moacyr, falando sério, apesar dos risos na plateia.

Logo em seguida, explicou seu modo de pensar: "Sabe o que é? Eu estava numa fase de aprender tudo que era ruim. Eu tive tão pouco tempo... Quando cheguei aqui fiz tanto sucesso, tão depressa e com tanto compromisso, casa aqui, casa ali, [que] não tive tempo de aprender a fumar, a beber, não tinha nenhum vício."

"Então depois já, estabilizado, comecei. Fumava, whisky eu detestava, mas tomava. Eu estava indo nessa, até que eu tive um aneurisma", concluiu.