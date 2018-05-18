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Preparação

Miss Espírito Santo já está confinada no Miss Brasil

Concurso nacional acontece no Riocentro, no Rio de Janeiro

Publicado em 18 de Maio de 2018 às 12:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2018 às 12:39
Sabrina Stock, de 20 anos, a Miss Espírito Santo BE Emotion 2018, partiu para o Rio de Janeiro, onde acontece o Miss Brasil BE Emotion, na madrugada desta quarta (16) Crédito: Miss Espírito Santo BE Emotion/Divulgação
A representante da beleza capixaba neste ano, Sabrina Stock, de 20 anos, já está no Rio de Janeiro, onde acontece o Miss Brasil BE Emotion. Lá, a menina natural de Marechal Floriano, região Serrana do Estado, fica confinada e é submetida a uma série de provas.
As 27 misses passam por toda a preparação para a cerimônia do próximo dia 26, que será realizada no RioCentro, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Entre as atividades estão aulas de passarela, oratória e gravações.
A Miss Brasil 2017, Monalysa Alcântara, recepcionou as candidatas na última quarta-feira (16). "É uma emoção muito grande estar aqui nesse clima recebendo as misses. Estou muito feliz e completamente realizada por encerrar esse ciclo importantíssimo na minha carreira. Estou pronta para os próximos desafios".
"ESPÍRITO SANTO TEM GRANDES CHANCES DE GANHAR"
A coordenadora do Miss Espírito Santo BE Emotion, Nabila Furtado, destaca que Sabrina tem sim chances de sair vitoriosa do concurso mais importante de beleza do país. "Apesar de não ter ido com ela, sei que ela está preparada, que se dedicou muito, e que está confiante, como ela mesma me disse. As expectativas são as melhores e o Espírito Santo tem grandes chances de ganhar", revela.
SABRINA JÁ CUMPRIU AGENDA ANTES DE IR AO MISS BRASIL
Uma semana antes de seguir rumo ao Rio de Janeiro, a Miss Espírito Santo já havia se reunido com Nabila para detalhar a própria agenda. Ela cumpriu presenças em São Paulo, onde também ensaiou alguns trabalhos para o futuro.
Sabrina Stock, de 20 anos: nova Miss Espírito Santo é de Marechal Floriano Crédito: Heitor Mariani

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