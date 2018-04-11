Miss Espírito Santo 2017, Stephany Pim se despede da coroa

Stephany Pim Crédito: Reprodução/Instagram @stephanypim

Nesta quarta-feira (11), em um hotel da Praia do Canto, em Vitória, Stephany Pim, a Miss Espírito Santo 2017, vai entregar a tão desejada coroa para uma das 13 candidatas à vaga de representante da beleza capixaba. As meninas já se apresentaram para a coordenação do evento, nesta terça (10), e todas elas, com certeza, querem que o acessório e a faixa renda frutos como rendeu para a atual mais bela do Estado.

Stephany passou uma longa temporada de trabalho na Turquia, em Los Angeles e Nova Iorque. O título de miss era um sonho da modelo capixaba. Depois de ter conquistado o 3° lugar no Miss Brasil, com muito apoio e torcida, ela teve as portas abertas e não parou desde essa conquista.

Após ser coroada, Stephany conseguiu fechar novos contratos de trabalho no exterior e tem alavancado sua carreira como modelo. Por outro lado, a despedida da coroa não parece interferir no seu crescimento profissional.

O número de pessoas que me apoiaram durante o concurso foi imenso. Tive muita visibilidade e isso me ajudou bastante. Receber o carinho de tanta gente foi surpreendente e essencial em toda essa trajetória, diz ela, que pretende, também, investir ainda mais em sua carreira artística. É que além de miss, modelo e estudante de Engenharia de Produção, Stephany também canta.