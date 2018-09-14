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Racismo

Ministério Público cobra R$ 7 milhões de youtuber por ofensa a Mbappé

Ministério Público ajuizou ação contra Julio Cocielo por dano social
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2018 às 00:02

Publicado em 14 de Setembro de 2018 às 00:02

YouTuber Júlio Cocielo Crédito: Reprodução
Os promotores de Justiça de Direitos Humanos Eduardo Valério e Bruno Orsini Simonetti ajuizaram uma ação civil pública contra o youtuber Júlio Cocielo por racismo. O Ministério Público pede que ele seja condenado a pagar mais de R$ 7 milhões por dano social coletivo. Os promotores também pedem que seja decretada a quebra do sigilo bancário do réu, a fim de subsidiar a sua condenação na obrigação de pagar a quantia imposta (R$ 7.498.302).
As informações foram divulgadas pelo Ministério Público.
Cocielo foi pivô de uma polêmica durante a Copa do Mundo de 2018, quando publicou o seguinte post envolvendo jogador da seleção francesa Kylian Mbappé.
Mbappé conseguiria fazer uns (sic) arrastão top na praia, heim?
A reportagem entrou em contato com Cocielo. O espaço está aberto para manifestação. Após a repercussão, ele excluiu a publicação e fez um vídeo pedindo desculpas. Eu to aqui consciente do meu erro, não quero tentar ter razão ou querer debater pela razão em cima de uma coisa que eu realmente não tenho razão nenhuma.
Estava tendo o jogo da França, o jogador correu do campo de defesa até o ataque a 32 km/h. E eu fiz um comentário muito zuado, mal explicado, e gerou toda essa confusão. eu tentei me referir a velocidade dele. e o comentário foi tão infeliz e mal explicado que acabou ofendendo algumas pessoas, afirmou.
No vídeo, ainda afirmou entender muito bem a revolta que rolou.
Em meio a tudo isso, eu queria entender. E eu fui atrás desse erro e agradeço às pessoas que souberam me ouvir e me explicaram sobre o racismo institucional e o racismo velado, disse.
A partir desse momento que eu entendi, eu percebi que é importante, todo mundo deveria aprender e entender. é uma parada que a gente deveria prestar atenção nas estatísticas. Muito negro morre sendo confundido com bandido, afirmou.
Em seu vídeo citou um caso de um negro que estava entrando no carro e ele foi preso acusado de roubar o próprio carro.
No meu caso, a minha ignorância foi combatida com conhecimento. e quando eu fiz esse tuíte logo em seguida eu deletei, porque quem me conhece sabe que meu intuito nunca foi ofender ninguém. e quando eu vi que estava ofendendo eu deletei. eu apaguei 50 mil tuítes ou mais. eu apaguei porque eu quero recomeçar. a partir de agora, quero aprender com meu erro, ressaltou.
Escreveram os promotores de Justiça na ação. Trata-se de um jovem jogador negro, francês de ascendência camaronesa, de compleição física robusta e que mostrou, nos jogos da seleção francesa na Copa da Rússia, impressionantes velocidade e explosão, daí advindo, em notória manifestação de racismo, a sua associação com os assaltantes (negros, na ótica do autor) que praticam crimes de roubo nas praias brasileiras, sobretudo fluminenses, sempre sob contínua e desabalada corrida.
Ainda de acordo com a ação, o influenciador digital publicou comentários racistas nas redes sociais entre 2010 e 2018 de forma sistemática.
Dessa forma, no entendimento dos promotores, ele utilizou a rede social Twitter para violar direitos fundamentais, além de ofender e violar os direitos humanos, a Constituição Federal e Tratados Internacionais de Direitos Humanos.
Segundo os autores da ação, após grande repercussão e desaprovação social diante da última publicação racista sobre o jogador, Cocielo apagou mais de 50 mil tuítes antigos. Antes do comentário sobre o jogador francês, realizado no dia 30 de junho de 2018, o youtuber contava com 81,6 mil publicações no Twitter. No dia seguinte, apenas 32,4 mil estavam contabilizadas, e apenas um único tuíte aparecia em sua linha do tempo: um pedido de desculpas a respeito do comentário sobre o jogador. Já no dia 02 de julho, o número de tuítes havia caído novamente, dessa vez para 29,2 mil.

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