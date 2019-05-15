Milla Jovovich revela ter sofrido aborto: 'não posso ficar em silêncio'

15/05/2019 - A atriz Milla Jovovich com as filhas, Ever Gabo, de 11 anos, e Dashiel Edan, de 4 Crédito: Instagram/@millajovovich

A atriz Milla Jovovich, conhecida por seu trabalho na série de filmes Resident Evil, relatou ter sofrido um aborto há cerca de dois anos e fez um desabafo em seu Instagram após o tema ser alvo de debates nos Estados Unidos por conta de mudanças em leis em Estados como a Geórgia e o Alabama.

"Eu nunca quis falar sobre essa experiência. Mas eu não posso permanecer em silêncio quando tanto está sob risco. [...] Nossos direitos como mulheres de obter abortos seguros por médicos experientes estão novamente sob risco. [...] Incluindo em casos de estupro ou incesto", afirmou a atriz em seu Instagram na terça-feira, 14.

Em seguida, relatou sua própria experiência: "Eu mesma passei por um aborto de emergência dois anos atrás. Eu estava grávida há quatro meses e meio, e gravando em um local na Europa Oriental. Entrei em trabalho de parto prematuramente e me disseram que teria que ficar acordada durante todo o procedimento."