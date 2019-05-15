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DESABAFO

Milla Jovovich revela ter sofrido aborto: 'não posso ficar em silêncio'

'Nenhuma mulher quer passar por isso, mas nós temos que lutar para garantir que nossos direitos sejam preservados', afirmou atriz

Publicado em 

15 mai 2019 às 17:52

Publicado em 15 de Maio de 2019 às 17:52

15/05/2019 - A atriz Milla Jovovich com as filhas, Ever Gabo, de 11 anos, e Dashiel Edan, de 4 Crédito: Instagram/@millajovovich
A atriz Milla Jovovich, conhecida por seu trabalho na série de filmes Resident Evil, relatou ter sofrido um aborto há cerca de dois anos e fez um desabafo em seu Instagram após o tema ser alvo de debates nos Estados Unidos por conta de mudanças em leis em Estados como a Geórgia e o Alabama.
"Eu nunca quis falar sobre essa experiência. Mas eu não posso permanecer em silêncio quando tanto está sob risco. [...] Nossos direitos como mulheres de obter abortos seguros por médicos experientes estão novamente sob risco. [...] Incluindo em casos de estupro ou incesto", afirmou a atriz em seu Instagram na terça-feira, 14.
Em seguida, relatou sua própria experiência: "Eu mesma passei por um aborto de emergência dois anos atrás. Eu estava grávida há quatro meses e meio, e gravando em um local na Europa Oriental. Entrei em trabalho de parto prematuramente e me disseram que teria que ficar acordada durante todo o procedimento."
"Foi uma das experiências mais horríveis que já passei. Eu ainda tenho pesadelos com ela. Eu estava sozinha e sem ajuda. Quando eu penso no fato que mulheres devem enfrentar abortos em condições ainda piores que eu por causa das novas leis, meu estômago revira", complementou.

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