Miley Cyrus revela faixas de novo álbum durante show em Londres

Cantora fez sucesso na pele de Hannah Montana, da Disney

Publicado em 28 de maio de 2019 às 11:58 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Reprodução/Instagram @mileycyrus

Miley Cyrus utilizou uma apresentação em Londres, no Reino Unido, para revelar três faixas inéditas do novo álbum dela, que deve ser lançado nesta quinta-feira, 30. She Is Coming é o título do trabalho da cantora, que ficou mundialmente conhecida após ter feito a personagem Hannah Montana, da Disney.

Nesta segunda-feira, 27, a cantora apresentou para os fãs, durante o "BBC Radio 1’s Big Weekend", as canções Mother’s Daughter, Cattitude e Dream. No perfil oficial no Instagram, Miley Cyrus também compartilhou alguns detalhes sobre o novo álbum.

As músicas

Dream

e

Cattitude

foram compartilhada por fãs no Twitter. O último trabalho de Miley Cyrus,

Youger Now

, foi lançado em 2017.

