Miley Cyrus revela faixas de novo álbum durante show em Londres

Cantora fez sucesso na pele de Hannah Montana, da Disney

Agência Estado

Publicado em 28 de maio de 2019 às 11:58

 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Reprodução/Instagram @mileycyrus

Miley Cyrus utilizou uma apresentação em Londres, no Reino Unido, para revelar três faixas inéditas do novo álbum dela, que deve ser lançado nesta quinta-feira, 30. She Is Coming é o título do trabalho da cantora, que ficou mundialmente conhecida após ter feito a personagem Hannah Montana, da Disney.

> Miley Cyrus comemora 13 anos de Hannah Montana com famosa peruca

Nesta segunda-feira, 27, a cantora apresentou para os fãs, durante o "BBC Radio 1’s Big Weekend", as canções Mother’s Daughter, Cattitude e Dream. No perfil oficial no Instagram, Miley Cyrus também compartilhou alguns detalhes sobre o novo álbum.

As músicas

Dream

e

Cattitude

foram compartilhada por fãs no Twitter. O último trabalho de Miley Cyrus,

Youger Now

, foi lançado em 2017.

