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Presente de aniversário

Miley Cyrus envia buquê de maconha a ex-marido da namorada

Brody Jenner, irmão das Kardashian, namorou a modelo Kaitlynn Carter, atual namorada de Miley, e ganhou um buquê de maconha das duas no dia em que completou 36 anos

Publicado em 22 de Agosto de 2019 às 06:56

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

22 ago 2019 às 06:56
Brody Jenner, irmão das Kardashian, recebeu um buquê de maconha da ex, Kaitlynn Carter, e a namorada atual dela, Miley Cyrus Crédito: Reprodução/Instagram @brodyjenner
Miley Cyrus e Kaitlynn Carter surpreenderam e enviaram um presente especial a Brody Jenner, irmão das Kardashian, ex-marido de Kaitlynn, que assumiu romance com Miley recentemente, após as duas serem vistas aos beijos dias após a cantora se separar do ator Liam Hemsworth
> Após separação, Miley Cyrus leva a mãe em passeio com a namorada
As duas mostraram que nem sempre separação significa briga ou discussão e mandaram um buquê de maconha para o bonito, no dia em que ele completou 36 anos de idade. Em suas redes sociais, ele escreveu: "Vocês realmente se superaram! Me presentearam com a minha melhor companhia! Nunca vi um desses na vida!". 
O socialite Brody Jenner, irmão das Kardashian Crédito: Reprodução/Instagram @brodyjenner
Junto do presente inusitado, as apaixonadas mandaram um bilhete, que dizia: "Gostaríamos de te desejar um feliz aniversário! Te amamos!". 

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