Miley Cyrus envia buquê de maconha a ex-marido da namorada

Miley Cyrus e Kaitlynn Carter surpreenderam e enviaram um presente especial a Brody Jenner, irmão das Kardashian, ex-marido de Kaitlynn, que assumiu romance com Miley recentemente, após as duas serem vistas aos beijos dias após a cantora se separar do ator Liam Hemsworth.
As duas mostraram que nem sempre separação significa briga ou discussão e mandaram um buquê de maconha para o bonito, no dia em que ele completou 36 anos de idade. Em suas redes sociais, ele escreveu: "Vocês realmente se superaram! Me presentearam com a minha melhor companhia! Nunca vi um desses na vida!".
Junto do presente inusitado, as apaixonadas mandaram um bilhete, que dizia: "Gostaríamos de te desejar um feliz aniversário! Te amamos!".