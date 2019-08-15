Mike Tyson revela que fuma mais de R$ 150 mil em maconha por mês

Mike Tyson, 53, revelou que fuma o equivalente a R$ 158 mil em podcast, 'Hotboxing'. O ex-pugilista, 53, revelou que fuma o equivalente a R$ 158 mil em maconha todos os meses. A declaração foi dada por ele no último episódio de seu

Crédito: Reprodução/Instagram @miketyson

Ele possui um rancho que cultiva a erva em parceria com o ex-jogador da NFL Eben Britton. Ele tem investido na produção da planta, de acordo com estimativas, um total de R$ 1,9 milhão.

"Quanto nós fumamos por mês, mais ou menos? Uns US$40 mil?", perguntou Tyson ao colega no episódio.

O ex-boxeador revelou em uma entrevista à revista americana GQ, publicada em junho que está construindo um resort inteiramente dedicado à maconha.

O complexo do lutador promete uma "experiência holística" com o consumo da substância, além de uma área de 170 hectares de resort dentro do deserto de Hot Springs na Califórnia.

Essa é só uma das diversas polêmicas já enfrentadas por Tyson em sua trajetória. Em uma das lutas mais épicas de todos os tempos, Tyson deu uma mordida na orelha de Evander Holyfield, em 1997. Ele foi desclassificado.

Mike Tyson também foi pego por uso de maconha após uma luta em 2000. Em 2005, ele foi preso no Brasil depois de ter agredido um cinegrafista em uma casa noturna.