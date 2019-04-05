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Mick Jagger se recupera de bem-sucedida cirurgia no coração

O grupo Rolling Stones havia anunciado adiamento de turnê para cantor receber tratamento médico

Publicado em 05 de Abril de 2019 às 16:52

Publicado em 

05 abr 2019 às 16:52
Mick Jagger Crédito: Divulgação
O vocalista dos Rolling Stones, Mick Jagger, está se recuperando de uma bem-sucedida operação no coração à qual foi submetido nesta quinta-feira, 4, em um hospital de Nova York, segundo informou o site da revista Billboard.
A publicação, que mantém sua fonte no anonimato, afirmou que os médicos puderam chegar à sua válvula cardíaca por meio da artéria femoral e o cantor está agora sob observação diante da possibilidade que possa surgir algum tipo de complicação, entre elas uma hemorragia.
O grupo adiou uma turnê nos Estados Unidos e no Canadá para que Jagger tenha tempo de receber tratamento médico, disse a banda veterana de rock no sábado, dia 30 de abril.

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