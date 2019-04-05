Mick Jagger se recupera de bem-sucedida cirurgia no coração

Mick Jagger Crédito: Divulgação

O vocalista dos Rolling Stones, Mick Jagger, está se recuperando de uma bem-sucedida operação no coração à qual foi submetido nesta quinta-feira, 4, em um hospital de Nova York, segundo informou o site da revista Billboard.

A publicação, que mantém sua fonte no anonimato, afirmou que os médicos puderam chegar à sua válvula cardíaca por meio da artéria femoral e o cantor está agora sob observação diante da possibilidade que possa surgir algum tipo de complicação, entre elas uma hemorragia.