Home
>
Famosos
>
Michelle Pfeiffer denuncia abuso de "poderoso do cinema"

Michelle Pfeiffer denuncia abuso de "poderoso do cinema"

"Olho para trás e me encolho", revela a atriz, em cartaz com "Malévola 2"

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 22 de outubro de 2019 às 08:50

 - Atualizado há 6 anos

A atriz Michelle Pfeiffer Crédito: Reprodução/Instagram @michellepfeifferofficial

A atriz Michelle Pfeiffer, 61, afirmou em entrevista a uma revista britânica que foi vítima de abuso sexual por um "homem poderoso" da indústria cinematográfica, no início de sua carreira. Segundo ela, o movimento #MeToo a fez rever o que aconteceu com ela no passado. 

Recomendado para você

Jornalista saiu do reality com prêmio de R$ 2 milhões e recordes batidos dentro da sede do programa

Dudu Camargo é o campeão de 'A Fazenda 17'

Sondado por outras emissoras, Boninho elogiou a empresa da família Abravanel

'Queria ter uma liberdade criativa que eu já não tinha', diz Boninho

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (18) que Zezé Di Camargo "não teria coragem de fazer aquele ataque a homens"

Lula diz que Zezé Di Camargo fez cretinice com filhas de Silvio Santos

> Michelle Pfeiffer e cenas de batalhas salvam 'Malévola 2' da sonolência

"Primeiro, eu pensei: 'Bem, não experimentei isso'. Mas, com o passar do tempo, comecei a dizer: 'Bem, na verdade, houve uma vez", disse Pfeiffer à revista The Sunday Times, afirmando que negou o fato e se culpou com pensamentos como "eu não deveria ter usado esse vestido" ou "eu deveria saber".

"Eu não vou compartilhar [o ocorrido], mas olho para trás e me encolho. Eu estava realmente desconfortável, era inapropriado. Coloquei [todas as lembranças] numa gaveta. Eu tinha 20 anos e estava com uma pessoa poderosa da indústria", acrescentou ela, em cartaz hoje com o filme "Malévola 2"

Leia mais

"Desalma": série de terror da Globo terá bruxas, rituais e possessão

Wanessa Camargo abre o jogo sobre briga com irmão na Globo

Wanessa aposta em carreira autoral e lança 5 singles até março de 2020

Desde o surgimento do movimento #MeToo, que denunciou casos de assédio envolvendo o produtor de cinema Harvey Weinstein, várias atrizes relataram abusos. A mais recente foi Sarah Jessica Parker, 54, da série "Sex and the City", que disse ter recorrido ao seu agente após um ator demonstrar comportamento inadequado. 

Ver essa foto no Instagram

@disneymaleficent is out TODAY in theaters everywhere! ❤️

Uma publicação compartilhada por Michelle Pfeiffer (@michellepfeifferofficial) em

"Com base no que está acontecendo agora e nas histórias contadas naquele período [do #MeToo], sei como sou sortuda por ter alguém -nesse caso, um homem- que interveio", afirmou Parker à revista People em julho. "Eu acho ótimo quando as mulheres se sentem confortáveis pra falar a respeito, e essa é a escolha delas".

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

abuso Abuso sexual

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais