Michelle Obama é a mulher mais admirada do mundo

Michelle superou o cargo de Angelina Jolie de acordo com o Instituto YouGov

Agência Estado

Publicado em 20 de julho de 2019 às 19:03

 - Atualizado há 6 anos

Michelle Obama divulga capa de seu livro de memórias Crédito: Reprodução/Instagram @xxtraspecialandfree

Michelle Obama é considerada a mulher mais admirada do mundo, de acordo com o estudo anual do Instituto YouGov sobre quais personalidades públicas as pessoas mais admiram no mundo.

A atriz, cineasta e humanitária norte-americana Angelina Joliepassou do primeiro lugar no ano passado para o terceiro lugar neste ano. Em segundo lugar, vem a apresentadora de talk show norte-americana Oprah Winfrey.

A rainha Elizabeth II ficou em quarto, e a atriz Emma Watson, em quinto. A atual primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, apareceu na 19ª posição.

Na lista masculina, o fundador da Microsoft, Bill Gates, continua sendo o homem mais admirado do mundo. Ele está no topo da lista desde que o Instituto YouGov começou a realizar a pesquisa.

Desde o ano passado, os cinco primeiros homens permanecem inalterados na lista. O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, vem em segundo lugar, e o terceiro ao quinto lugar são ocupados por personalidades chinesas: o ator Jackie Chan em terceiro, o presidente Xi Jinping em quarto e o empresário Jack Ma em quinto lugar.

Apenas dois novos homens se juntaram aos vinte primeiros neste ano, ambos atores indianos: Shahrukh Khan e Salman Khan.

Este ano, o estudo se expandiu para abranger a opinião de pessoas em 41 países, com mais de 42 mil entrevistados para compilar a lista.

METODOLOGIA

