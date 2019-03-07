Michelle Bolsonaro vai leiloar vestido de noiva para fazer caridade

Michelle Bolsonaro, primeira-dama do Brasil, usou vestido desenhado por Marie Lafayette em seu casamento com Jair Bolsonaro, em 2013 Crédito: Arquivo/Reprodução

Não só o vestido que usou em seu casamento com o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (PSL), será leiloado pela primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Ela também quer arrecadar dinheiro com os vestidos que usou na posse presidencial e no jantar de gala da República para doar o valor a instituições filantrópicas do País.

Segundo informações do jornal Extra, Michelle guarda o vestido de noiva há seis anos e decidiu não doá-lo para que a peça faça parte do acervo do leilão, que ainda não tem data prevista para acontecer.