Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vestido é de 2013

Michelle Bolsonaro vai leiloar vestido de noiva para fazer caridade

O modelo foi desenhado pela estilista Marie Lafayette

Publicado em 

07 mar 2019 às 12:09

Publicado em 07 de Março de 2019 às 12:09

Michelle Bolsonaro, primeira-dama do Brasil, usou vestido desenhado por Marie Lafayette em seu casamento com Jair Bolsonaro, em 2013 Crédito: Arquivo/Reprodução
Não só o vestido que usou em seu casamento com o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (PSL), será leiloado pela primeira-dama Michelle Bolsonaro. 
Ela também quer arrecadar dinheiro com os vestidos que usou na posse presidencial e no jantar de gala da República para doar o valor a instituições filantrópicas do País. 
Segundo informações do jornal Extra, Michelle guarda o vestido de noiva há seis anos e decidiu não doá-lo para que a peça faça parte do acervo do leilão, que ainda não tem data prevista para acontecer. 
O modelo foi desenhado pela estilista Marie Lafayette. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Política dinheiro Jair Bolsonaro leilão Michelle Bolsonaro solidariedade
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que rixa pública de Trump com papa está tirando apoio valioso do presidente americano
Santa Teresa, no Espírito Santo, e Colônia Nova Itália, em São João Batista, Santa Catarina
Cidade de Santa Catarina tenta título que pertence a Santa Teresa, no ES
Imagem BBC Brasil
'Guerra não é videogame': embaixador do Brasil no Irã relata explosões, tremor de paredes e mortes no conflito

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados