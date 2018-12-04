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Michelle Bolsonaro faz tratamento estético antes da posse presidencial

Futura primeira-dama frequenta consultório de dermatologista e cirurgião plástico há dois anos

Publicado em 04 de Dezembro de 2018 às 12:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2018 às 12:12
Michelle Bolsonaro (centro) consulta dermatologista um mês antes da posse presidencial Crédito: Reprodução/Instagram
Nem só de mudanças políticas vive a família de um presidente eleito. Michelle Bolsonaro parece se preocupar também com as mudanças no seu próprio rosto. É que a um mês da posse do marido, Jair Bolsonaro, como presidente do Brasil, a futura primeira-dama fez uma visita ao consultório da dermatologista Priscilla Campelo, no Rio de Janeiro, para tratar da pele. 
Segundo o jornal Extra, Michelle já frequenta a clínica de Priscila e do marido, o cirurgião plástico Regis Ramos, já cerca de dois anos. Ao Extra, a médica contou que a esposa de Bolsonaro realiza consultas periódicas. "A genética da Michelle é excelente e não vamos mexer no que já é bonito. Só ajudá-la a ficar melhor", disse a médica ao jornal, completando: "Mais do que isso não posso falar". 
Pelo consultório de Priscilla, além de Michelle, passam Giovanna Antonelli, Danielle Winits, Arlete Salles e Nego do Borel, entre outros famosos.

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