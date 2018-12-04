Michelle Bolsonaro faz tratamento estético antes da posse presidencial

Michelle Bolsonaro (centro) consulta dermatologista um mês antes da posse presidencial Crédito: Reprodução/Instagram

Nem só de mudanças políticas vive a família de um presidente eleito. Michelle Bolsonaro parece se preocupar também com as mudanças no seu próprio rosto. É que a um mês da posse do marido, Jair Bolsonaro, como presidente do Brasil, a futura primeira-dama fez uma visita ao consultório da dermatologista Priscilla Campelo, no Rio de Janeiro, para tratar da pele.

Segundo o jornal Extra, Michelle já frequenta a clínica de Priscila e do marido, o cirurgião plástico Regis Ramos, já cerca de dois anos. Ao Extra, a médica contou que a esposa de Bolsonaro realiza consultas periódicas. "A genética da Michelle é excelente e não vamos mexer no que já é bonito. Só ajudá-la a ficar melhor", disse a médica ao jornal, completando: "Mais do que isso não posso falar".