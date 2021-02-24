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Polêmica

Mia Farrow diz que lutava para respirar após descobrir caso de Woody Allen com filha

Documentário mostra polêmico casamento e acusações

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 15:40

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 fev 2021 às 15:40
Woody Allen falou, no Conversa com o Bial, sobre a relação com os filhos
Woody Allen falou, no Conversa com o Bial, sobre a relação com os filhos Crédito: Reprodução/Globoplay
O conturbado relacionamento entre a atriz Mia Farrow, 76, e o cineasta Woody Allen, 85, na década de 1990, tem sido o foco dos primeiros episódios do polêmico documentário "Mia V. Farrow", no ar pela HBO. Nele, Farrow revelou detalhes do dia em que descobriu um caso entre o então namorado com a sua filha Soon-Yi Previn.
O caso aconteceu em 1992, quando o cineasta tinha 56 anos e a jovem, 21. De acordo com o Hollywood Life, a atriz na ocasião encontrou fotos da menina nua no apartamento do diretor. Na época, Allen já era pai de três filhos com Mia. Ele está com Soon até hoje.
"[Eu] estava no apartamento dele porque não estava trabalhando naquele dia. Então, peguei uma das crianças e ali ao lado do telefone, à direita, estava sua pilha de fotos Polaroid, de fotos pornográficas de uma mulher, uma menina . E eu as peguei e percebi que todos eram de Soon-Yi. Era minha própria filha", disse ela.
Naquele ano, a jovem estava no primeiro ano de faculdade. "Todas as fotos... Não as colocariam na Playboy. Eram realmente fotos atrevidas e eu, você sabe, lembro de lutar para respirar", disse Mia.
No documentário, também virá à tona outro caso polêmico que envolve uma das filhas adotivas de Mia, Dylan. Mãe e filha acusam o cineasta de abuso sexual. No episódio de estreia, Dylan, Mia e uma amiga da família dizem que se lembram de ter visto Allen, apenas de cueca, na cama com Dylan que era menor de idade. Ele teria pedido para ela lamber seu dedo.
"Foi como se eu o tivesse acusado de ser um assassino de machado", disse Mia na documentação. "Eu estava chorando e pedi desculpas. E às vezes ele dizia: 'Sinceramente acho que você precisa de ajuda'. E comecei a pensar: 'Devo ser louca. Ele não pode ser um pedófilo'. Eu queria acreditar que ele não era capaz do que eu temia", disse.

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