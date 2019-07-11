Home
>
Famosos
>
Metallica anuncia lançamento de livro infantil com ilustrações e rimas

Metallica anuncia lançamento de livro infantil com ilustrações e rimas

O lançamento nos Estados Unidos ocorrerá no dia 26 de novembro

Agência Estado

Publicado em 11 de julho de 2019 às 22:43

 - Atualizado há 6 anos

Banda Metallica

A banda anunciou na última quarta-feira, 10, que lançará um livro de rimas e ilustrações voltado ao público infantil, chamado The ABCs of Metallica.

Recomendado para você

Humorista é um dos investidores desde o ano passado. Nas redes sociais, fãs e torcedores vibram pela visita

Renato Albani visita sede do Rio Branco e assiste a treino: "2026 vai ser diferente"

Após mais uma expulsão, reality quebrou o próprio recorde de edição com o maior número de participantes expulsos

A Fazenda 17 tem o recorde de edição com mais expulsões

Participante do reality show é eliminada do programa devido a ato de violência realizado durante transmissão ao vivo: 'O que é isso?', reage Adriane Galisteu

Carol Lekker é expulsa de 'A Fazenda 17'; saiba o motivo

De acordo com comunicado publicado no site oficial da banda, o lançamento nos Estados Unidos ocorrerá ainda este ano, em 26 de novembro.

"Incluindo rimas e ilustrações, o ABC do Metallica olha para a história da banda de A a Z! Cada letra do alfabeto destaca um momento de nossa jornada de Garage Days a Master of Puppets a fatos curiosos sobre nós", informa a banda.

O livro tem coautoria de Howie Abrams e ilustrações de Michael "Kaves" McLeer.

O livro infantil The ABCs of Metallica está em pré-venda no site da banda pelo valor de US$ 18,99 (cerca de R$ 71,26).

Segundo a banda, as vendas devem colaborar com a fundação All Within My Hands, criada pelo Metallica em fevereiro de 2017 e dedicada a "criar comunidades sustentáveis através do apoio da força da educação, a luta contra a fome e outros serviços locais".

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

EUA Famosos

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais