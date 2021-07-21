Mestre do Sabor: 3ª temporada chega ao fim nesta quinta (22)

Como foi participar da terceira temporada de "Mestre do Sabor"? Para mim, é a realização de um sonho. Eu sempre me vi na televisão, sempre quis muito isso na minha vida. O 'Mestre do Sabor' me possibilitou realizar esse sonho como um sonho real e não algo vazio. Levei minha história, fui num momento em que estava preparado. Aprendi com os colegas e aprendi a acreditar em mim. O maior ganho desse programa foi acreditar que eu sou capaz. Não existem rótulos. Eu posso, sim, ser cozinheiro artista. Posso, sim, fazer uma boa gastronomia independente do que eu visto, do que uso na cabeça ou se estou com a unha pintada ou maquiada. Acho que é muito além, entregar o amor, ser reconhecido por isso, levar alegria, surpreendendo, transformando o simples em incrível.

Conte um pouco sobre a troca com o mestre e os colegas de time. A troca com os mestres e com os colegas foi incrível. Os mestres sempre atentos e sábios para nos ensinar e direcionar. Era uma competição com aprendizado. E com os colegas foi a melhor troca possível dentro de uma cozinha. Eu não consegui ver uma rivalidade, não consegui ver pessoas competindo. Era todo mundo junto nas provas em grupo para fazer o melhor. Eu não estava preocupado com o que o outro estava fazendo, mas com o que meu grupo ia apresentar. E que juntos estávamos fazendo um bom trabalho. Eu nunca deixei de perguntar como faz, existem várias receitas da mesma coisa. Se o outro colega tinha uma receita melhor e estava mais seguro, eu perguntava e não tenho vergonha disso. Cozinha é aprendizado. Cada cozinha trabalha de uma forma. Essa troca é de pessoas, mas de conhecimentos principalmente. Então, essa troca feita com os mestres e com os colegas entra para um currículo de experiências profissionais.