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Lucas Lucco celebra reversão completa de harmonização facial

"Se olhar no espelho e se sentir bem não tem preço", afirmou o cantor sertanejo

Publicado em 20 de Julho de 2021 às 17:45

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 jul 2021 às 17:45
O cantor Lucas Lucco, de 30 anos, comemorou pelas redes sociais o resultado da reversão completa de uma harmonização facial que fez no final de 2019. Ele se arrependeu e tirou todos os produtos aplicados no rosto.
"A gente tirou 100% do produto que tinha. E agora a gente só vai fazer uns ajustes", comentou ele. "Comecei a me reconhecer mais, a gostar mais da minha aparência já faz uns meses. Então, eu estou muito satisfeito", declarou.
Lucas Lucco, posando ao lado do filho, comemora a reversão da harmonização facial
Lucas Lucco, posando ao lado do filho, comemora a reversão da harmonização facial Crédito: Reprodução/ Instagram @lucaslucco
Desde que aplicou os produtos que Lucco havia perdido suas expressões naturais. Hoje, ele celebra poder ter um rosto mais real.
"Estou me sentindo bem melhor. Se olhar no espelho e se sentir bem não tem preço, né? Então, fiquem tranquilos, viu? Dá sim para reverter uma harmonização que você não tenha gostado", explicou.
Em outubro de 2020, Lucco se tornou um dos assuntos mais comentados na internet após sua participação no Fantástico (Globo). Isso porque em entrevista ao programa o cantor afirmou que se arrependia de ter realizado a harmonização facial.
Em agosto de 2019, quando o artista fez o procedimento, ele já havia chamado a atenção de internautas e fãs. Mas só após um ano ele afirmou que não era feliz com o resultado. "Você se olha e simplesmente não consegue enxergar seus traços. Isso é muito ruim. Abala muito a nossa autoestima e eu não gosto nem de olhar para as minhas fotos do noivado" disse ele.

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Lucco contou que a decisão de realizar a harmonização não foi planejada. Ele foi pego de surpresa por uma profissional da área de saúde. "A dentista sugeriu me deixar mais com cara de bad boy, mais masculino, e colocar um pouco de colágeno para deixar o maxilar mais projetado. Eu pensei: 'Estou aqui na cadeira já, vai ficar chato sair'. Ia criar toda uma situação, então concordei", disse.

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