Lucas Lucco celebra reversão completa de harmonização facial

O cantor Lucas Lucco, de 30 anos, comemorou pelas redes sociais o resultado da reversão completa de uma harmonização facial que fez no final de 2019. Ele se arrependeu e tirou todos os produtos aplicados no rosto.

"A gente tirou 100% do produto que tinha. E agora a gente só vai fazer uns ajustes", comentou ele. "Comecei a me reconhecer mais, a gostar mais da minha aparência já faz uns meses. Então, eu estou muito satisfeito", declarou.

Lucas Lucco, posando ao lado do filho, comemora a reversão da harmonização facial Crédito: Reprodução/ Instagram @lucaslucco

Desde que aplicou os produtos que Lucco havia perdido suas expressões naturais. Hoje, ele celebra poder ter um rosto mais real.

"Estou me sentindo bem melhor. Se olhar no espelho e se sentir bem não tem preço, né? Então, fiquem tranquilos, viu? Dá sim para reverter uma harmonização que você não tenha gostado", explicou.

Em outubro de 2020, Lucco se tornou um dos assuntos mais comentados na internet após sua participação no Fantástico (Globo). Isso porque em entrevista ao programa o cantor afirmou que se arrependia de ter realizado a harmonização facial.

Em agosto de 2019, quando o artista fez o procedimento, ele já havia chamado a atenção de internautas e fãs. Mas só após um ano ele afirmou que não era feliz com o resultado. "Você se olha e simplesmente não consegue enxergar seus traços. Isso é muito ruim. Abala muito a nossa autoestima e eu não gosto nem de olhar para as minhas fotos do noivado" disse ele.