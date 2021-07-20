Deolane Bezerra e mãe de MC Kevin fazem as pazes dois meses após tragédia

MC Kevin com a mulher, a advogada Deolane Bezerra Santos Crédito: Instagram/dra.deolanebezerra

Depois de dois meses da morte de MC Kevin, que caiu do quinto andar da sacada de um hotel no Rio de Janeiro, a mulher do funkeiro, a advogada Deolane Bezerra, e a mãe dele, Valquíria Nascimento, fizeram as pazes.

Ambas não se falavam desde o fatídico dia e também haviam parado de se seguir nas redes sociais. Agora, publicaram fotos juntas e apararam as arestas.

"No fim, o amor fala mais alto. Eu te amo, sua chata. Sogra é assim, briga, mas ama pra sempre. Te amo muito", escreveu Valquíria.

Em sua conta no Instagram, Deolane também prestou uma homenagem para Valquíria. "Como mulheres e mães, conversamos, choramos e relembramos tudo que passamos juntas. Ela precisava ter paz e eu também. Sei que é isso que vai deixar nosso amor maior em paz", começou.

Em outro trecho, disse que "a perda será irreparável e o perdão é um dom de Deus, e esse dom nós temos".

RELEMBRE O CASO

O Corpo de Bombeiros informou que recebeu uma ocorrência por volta das 18h15. De acordo com a corporação do quartel da Barra da Tijuca, o cantor foi levado para o hospital Miguel Couto, na Gávea, zona sul da cidade, em "situação vermelha, ou seja, grave", mas não resistiu aos ferimentos, morrendo pouco tempo depois de dar entrada no pronto-socorro.

Um laudo concluído pelo IML (Instituto Médico Legal) apontou o uso de droga sintética MD e cafeína. O laudo pericial sobre a morte de MC Kevin concluiu que a queda "teve como causa aparente um acidente".

Segundo o laudo, ao qual a reportagem teve acesso, o músico apresentava três fraturas na região da face --osso nasal, maxilar e mandibular--, e em outras dez costelas, sendo nos "sétimos primeiros arcos costais anteriores a esquerda e três primeiros posteriores a esquerda".

Ainda de acordo com o laudo do IML, MC Kevin apresentava também hemorragia subaracnóidea difusa (no espaço entre o cérebro e a membrana que o reveste) e hemorragia subdural em região occipital (entre o encéfalo e o crânio).

CARREIRA

Conhecido por sucessos como "Cavalo de Troia", "Favelado Vencedor" e "O Menino Encantou a Quebrada", Kevin contava com 8,6 milhões de seguidores no Instagram e 537 mil no YouTube. O artista já fez parcerias com outros artistas do gênero como MC Guimê e Igu.

Nascido na Vila Ede, bairro da zona norte de São Paulo, lançou o último álbum "Fênix", recentemente.