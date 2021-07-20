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Cantor Tiago diz que cirurgia peniana motivou fim de relação com Tânia Mara

Sertanejo que faz dupla com Hugo explicou detalhes do procedimento

Publicado em 20 de Julho de 2021 às 15:40

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 jul 2021 às 15:40
O cantor sertanejo Tiago, dupla de Hugo
O cantor sertanejo Tiago, dupla de Hugo Crédito: Reprodução/Instagram
As polêmicas envolvendo o sertanejo Tiago, que faz dupla com Hugo, não param de pipocar. Após se submeter a uma cirurgia de aumento peniano, o cantor vem se tornando uma espécie de porta-voz dos homens que desejam fazer o mesmo procedimento e de pessoas que têm curiosidade sobre o tema.
No último sábado (17), ele explicou, por exemplo, que, para aumentar a espessura do pênis é retirada gordura abdominal e injetada no local. O cantor aproveitou para esclarecer que não há sequelas e que não há risco de disfunção erétil causada pela operação.
"Essa cirurgia é só estética, não vai mexer na parte funcional. Se você estava bem, permanece assim. Se não estava, terá que pedir socorro a outras coisas aí", disse, bem-humorado em vídeo no Instagram. Ao ser questionado por um seguidor se o fim do relacionamento dele com a cantora Tânia Mara estava relacionado à cirurgia, Tiago respondeu que sim, mas não da forma que as pessoas pensam que aconteceu.
Após contar que conheceu a artista quando foram jurados do reality musical Canta Comigo (RecordTV), o sertanejo a elogiou muito e disse que entende a razão pela qual Tânia não quis continuar a se relacionar com ele. "Imagina, você estar com um cara e do dia para a noite acordar com o nome envolvido em todas as matérias? E o pior disso: as pessoas brincando, falando, zoando e levando para o lado completamente da brincadeira? É terrível", disse, compreensivo.
"Como não compreender que a pessoa vai tomar um susto, vai ficar sem chão e nervosa? Até porque tem uma família por trás. Imagina se fosse você sendo minha namorada? Não iria te causar um susto ou vergonha ou qualquer sentimento que fosse? Por mais que você tivesse conversado sobre isso", ponderou.
Ele encerrou o vídeo de forma enigmática ao falar sobre a continuidade da relação com Tânia. "Se estamos nos falando ou não, nos vendo ou não, acho que é uma intimidade que precisamos entender direitinho. Se der certo, deu, se não der é porque não era para ser. O máximo que pode acontecer é dar uma música", finalizou.

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