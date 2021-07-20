Eduardo Costa revela vício em sexo: "Faço umas 15 vezes por semana"

O cantor Eduardo Costa Crédito: Reprodução/Instagram @azulinhaoficial

Eduardo Costa foi o convidado do canal Conceito Sertanejo e revelou que chegou até a buscar ajuda médica para controlar seu vício em sexo, o que ele disse já ter prejudicado até seu casamento.

"Eu gosto tanto de sexo quanto eu gosto de cantar. Eu gosto de mulher, eu gosto de transar, eu gosto de sexo demais. Se eu pudesse, ficava o dia inteiro (xingamento)", disse ele.

"Tenho problema com isso (sexo), rapaz, eu faço umas 15 vezes por semana, eu estou falando sério", reiterou.