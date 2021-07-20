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Está em tratamento

Eduardo Costa revela vício em sexo: "Faço umas 15 vezes por semana"

O cantor de 42 anos de idade também admitiu já ter broxado algumas vezes, mas negou que tenha apelado para medicamentos estimulantes, como o Viagra

Publicado em 20 de Julho de 2021 às 08:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2021 às 08:24
O cantor Eduardo Costa
O cantor Eduardo Costa Crédito: Reprodução/Instagram @azulinhaoficial
Eduardo Costa foi o convidado do canal Conceito Sertanejo e revelou que chegou até a buscar ajuda médica para controlar seu vício em sexo, o que ele disse já ter prejudicado até seu casamento. 
"Eu gosto tanto de sexo quanto eu gosto de cantar. Eu gosto de mulher, eu gosto de transar, eu gosto de sexo demais. Se eu pudesse, ficava o dia inteiro (xingamento)", disse ele. 
"Tenho problema com isso (sexo), rapaz, eu faço umas 15 vezes por semana, eu estou falando sério", reiterou. 

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O cantor de 42 anos de idade também admitiu já ter broxado algumas vezes, mas negou que tenha apelado para medicamentos estimulantes, como o Viagra. "(Já broxei) mais de 50 vezes! Até pelo número de mulher que peguei...", terminou. 

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