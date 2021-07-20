Sammy anuncia separação de Pyong Lee após cena polêmica de reality

Acabou o amor entre Sammy e Pyong Lee! Na madrugada desta terça (20), a influencer anunciou o fim do casamento com o ilusionista após a chamada do Ilha Record, novo reality em que o ex-BBB teria traído a ex-mulher, ir ao ar.
Nas cenas do teaser, o hipnólogo aparece na cama com outra mulher.
Pelos stories do Instagram, Sammy se pronunciou e lamentou que tenha lutado pelo casamento.
"Vocês sabem o quanto eu tentei, o quanto errei em mentir para mim, para salvar esse casamento. Jesus, o que eu faço? Entrego minha vida em tuas mãos Deus, por favor não deixa meu filho sentir a minha dor!", escreveu ela.