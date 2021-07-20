Sammy anuncia separação de Pyong Lee após cena polêmica de reality

O youtuber Pyong Lee e sua esposa, Sammy Crédito: Reprodução/Instagram @pyonglee

Acabou o amor entre Sammy e Pyong Lee! Na madrugada desta terça (20), a influencer anunciou o fim do casamento com o ilusionista após a chamada do Ilha Record, novo reality em que o ex-BBB teria traído a ex-mulher, ir ao ar.

Nas cenas do teaser, o hipnólogo aparece na cama com outra mulher.

Pelos stories do Instagram, Sammy se pronunciou e lamentou que tenha lutado pelo casamento.