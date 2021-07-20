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Acabou o amor!

Sammy anuncia separação de Pyong Lee após cena polêmica de reality

Ex-mulher do hipnólogo anunciou fim do casamento na madrugada desta terça (20) pela internet depois de chamada do Ilha Record ir ao ar

Publicado em 20 de Julho de 2021 às 08:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2021 às 08:13
O youtuber Pyong Lee e sua esposa, Sammy
O youtuber Pyong Lee e sua esposa, Sammy Crédito: Reprodução/Instagram @pyonglee
Acabou o amor entre Sammy e Pyong Lee! Na madrugada desta terça (20), a influencer anunciou o fim do casamento com o ilusionista após a chamada do Ilha Record, novo reality em que o ex-BBB teria traído a ex-mulher, ir ao ar. 
Nas cenas do teaser, o hipnólogo aparece na cama com outra mulher. 
Pelos stories do Instagram, Sammy se pronunciou e lamentou que tenha lutado pelo casamento. 

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"Vocês sabem o quanto eu tentei, o quanto errei em mentir para mim, para salvar esse casamento. Jesus, o que eu faço? Entrego minha vida em tuas mãos Deus, por favor não deixa meu filho sentir a minha dor!", escreveu ela. 

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